Communication oui, corridor non, selon Mher Grigoryan

La partie arménienne n’a discuté et ne discutera d’aucune question relevant de la « logique du corridor », a déclaré le 1er juin le vice-premier ministre par intérim Mher Grigoryan aux journalistes à l’Assemblée nationale,

Si sous le terme de « corridor », certains entendent des voies de transport, c’est une autre question, si en disant « corridor », ils entendent tout degré d’influence lié à notre souveraineté, je vous assure que cela est impossible au cours de mes discussions", a-t-il déclaré.

Il a assuré que soit il y aura un déblocage avec l’utilisation de l’infrastructure arménienne souveraine existante, soit il n’y en aura pas.

Il a indiqué que le groupe de travail trilatéral sur le déblocage des voies de transport a été suspendu après l’intrusion de troupes azerbaïdjanaises en territoire arménien.

« Ce travail ne peut être efficace et produire des résultats que dans le cas où l’atmosphère générale est au moins stable. Je ne pense pas qu’un travail constructif soit possible dans ces conditions », a déclaré Mher Grigoryan.

Il a ajouter qu« à ce stade des négociations, la possibilité la plus évidente est de restaurer les infrastructures ferroviaires de l’ère soviétique et d’y transporter des marchandises dans des conditions égales et avec des chances égales. Nous soulignons à nouveau que l’Arménie n’a pas discuté et ne discutera pas des questions relevant de la logique du « corridor » a déclaré Grigoryan.