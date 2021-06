Une vice-présidente du Parlement arménien insulte une responsable de l’opposition

Les images scandaleuses de corps de soldats arméniens tués durant la guerre du Karabagh de l’automne dernier abandonnés dans une morgue au nord de Erevan ont suscité une profonde indignation en Arménie et ont enflammé jeudi 3 juin son Parlement, dont une vice-présidente, interpelée à ce propos par une députée de l’opposition, l’a insultée, provoquant là encore une vive indignation. L’incident est survenu alors que, en dépit des quelques sanctions prononcées, le traitement indigne infligé à ces dépouilles de soldats dans une morgue d’Abovian, une localité des faubourgs nord de Erevan, continue à défrayer la chronique arménienne. Les photographies diffusées en début de semaine les montrant enveloppés dans de vulgaires sacs plastiques gisant sur le sol dans le sous-sol de la morgue, qui n’est pas équipé du système de réfrigération empêchant leur décomposition, ont bouleversé l’Arménie, alimentant les critiques visant les autorités, accusées de déshonorer ces soldats tués et toujours en attente d’identification. La ministre de la santé Anahit Avanesian s’est excusée mercredi auprès des familles de soldats, et aussitôt après, le directeur de la morgue et deux de ses employés étaient congédiés. Des mesures jugées insuffisantes par une grande partie de l’opinion, comme par les députés de l’opposition, qui ont joint leurs voix à ces condamnations lors d’une séance de l’Assemblée nationale présidée par la vice-présidente Lena Nazarian, membre de la majorité parlementaire Im Kayl (Mon Pas, IK) de Nikol Pachinian. Les députés de l’opposition ont affirmé que ces conditions dégradantes infligées aux dépouilles des soldats en disaient long quant à l’attitude des autorités face aux victimes de la guerre. “Quel message l’Etat envoie-t-il aux soldats dans cette situation explosive ? Qu’ils finiront comme cadavres entassés dans des sacs et jetés dans un coin ? », s’est indignée Taguhi Tovmasian, une députée qui avait quitté les rangs de l’alliance fidèle au premier ministre Nikol Pachinian après la défaite arménienne dans la guerre du Karabagh. “C’est la pire chose qui pouvait arriver, et je pense qu’ici, de simples excuses ne suffisent pas”, avait-elle ajouté. “Idiote”, avait gromelé L. Nazarian après l’intervention de T.Tovmasian. Elle n’avait pas éteint son micro, si bien que tous les députés et journalistes présents dans l’hémicycle ont pu entendre l’insulte dont elle avait gratifié la députée. Piquée au vif, T.Tovmasian s’est élancée vers le perchoir pour prendre à partie L.Nazarian et lui réclamer des excuses. “Au lieu de vous excusez pour la profanation des dépouilles par votre gouvernement … vous répondez à la critique par une insulte. Vous devriez avoir honte”, a déclaré l’ancienne directrice de presse. L.Nazarian, qui est une figure de proue d’IK, ne s’est pas démontée et a refusé de présenter des excuses pendant comme après la séance parlementaire. Elle a contreattaqué en déclarant que “Mme Tovasian devrait elle-même s’excuser pour le fait que lorsqu’elle était membre du groupe parlementaire Im Kayl, elle ne s’est pas comportée comme une membre de l’équipe mais comme la correspondante de son journal et elle assistait aux réunions du groupe à ce seul titre”, a déclaré la vice-présidente devant les journalistes. Elle a ajouté que T.Tovmasian devait aussi s’excuser pour avoir fait défection de l’alliance majoritaire, pour avoir rendu responsables les autorités de l’Arménie de l’issue de la guerre du Karabagh et pour avoir rallié une alliance d’opposition récemment formée en lice pour les élections législatives anticipéesz prévues le 20 juin. Pachinian n’a personnellemen pas pris par à la polémique, mais il s’est exprimé sur le scandale en inaugurant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres jeudi à Erevan. Il a déclaré avoir été lui aussi profondément choqué par les images prises dans la morgue d’Abovian, mais a souligné qu’elles ne reflétaient pas « le traitement des soldats tombés et des personnes décédées en général » par l’actuel gouvernement. Une fois encore, Pachinian a mis en cause ses prédécesseurs et les mauvaises habitudes qu’ils avaient laissées au sein des institutions. Le premier ministre, ainsi que son ministre de la santé, ont ainsi assuré que le gouvernement s’était employé à moderniser les morgues, infrastructures funéraires et de médecine légale d’Arménie depuis son entrée en fonction il y a trois ans. “Nous changeons le système mais changer les gens n’est pas si facile”, a déclaré le premeier ministre, en rejetant sur les employés de la morgue renvoyés les responsabilités de cette affaire dans laquelle il ne faudrait voir qu’un regrettable incident dû à l’incurie de quelques intermédiaires, comme le reste, et peut-être même aussi la guerre, qui a été perdue, faute d’avoir pu changer les gens …