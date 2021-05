L’hommage du Pape à S.B. Grégoire Pierre XX Ghabroyan

Le pape François a rendu hommage au défunt patriarche catholique arménien S.B. Grégoire Pierre XX Ghabroyan dans une lettre lue à haute voix lors de ses funérailles samedi à Beyrouth. Le patriarche Ghabroyan, qui dirigeait le patriarcat arménien de Cilicie au Liban, est décédé le 25 mai à Beyrouth à l’âge de 86 ans.

Dans son message de condoléances envoyé samedi, le pape François a fait l’éloge du témoignage pastoral et du rayonnement du patriarche Ghabroyan, qui dirigeait le patriarcat arménien de Cilicie basé à Beyrouth, au Liban.

Le message en français a été transmis par le cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, son représentant personnel aux funérailles du patriarche qui se sont tenues dans la cathédrale arménienne catholique Saint-Grégoire l’Illuminateur-Saint-Elias à Beyrouth, où il a lu le message du pape.

Un serviteur infatigable et fidèle



Le Pape a fait l’éloge de la sensibilité pastorale du patriarche Ghabroyan, qui s’est montré infatigable dans ses efforts pour servir les communautés arméniennes les plus démunies souffrant de la guerre et de la pauvreté, notamment en Syrie et au Liban.

Le pape a également rappelé leurs rencontres ensemble, en particulier à l’été 2015, lorsqu’il a été élu patriarche et a demandé au pape une bénédiction spéciale afin de diriger l’Église patarienne malgré son âge avancé.

Le pape François a également évoqué d’autres rencontres avec le patriarche Ghabroyan à Rome, lors de son voyage apostolique en Arménie en 2016, ainsi qu’en 2018 lors de l’inuguration de la statue de saint Grégoire de Narek dans les jardins du Vatican.

Le Pape s’est rappelé avec émotion toutes ces occasions, qui ont été l’occasion d’exprimer sa proximité avec le « cher peuple arménien qui a tant souffert au cours de son histoire, mais qui est toujours resté fidèle à la profession de foi dans le Christ Sauveur. »

Il a recommandé l’âme du Patriarche à la miséricorde de Dieu et à la prière d’intercession de Marie, Mère de Dieu, de Saint Grégoire l’Illuminateur et de Saint Grégoire de Narek, ainsi que de tous les martyrs et saints arméniens.

Dédicace aux pauvres



L’archevêque Boutros Marayati des Arméniens catholiques d’Alep a présidé la cérémonie funéraire samedi. Il a assumé, après le décès du patriarche, le rôle d’administrateur de l’Église patriarcale de Cilicie des Arméniens.

L’évêque auxiliaire Kevork Assadourian de Beyrouth du Patriarcat arménien catholique a prononcé l’homélie lors des funérailles, où il a évoqué le long ministère du patriarche au service de l’Église et du peuple arménien, soulignant en particulier son dévouement envers les pauvres.

« Tout d’abord, le défunt patriarche était un amoureux des pauvres, comme en témoignent l’assistance et la proximité qu’il souhaitait offrir, loin des projecteurs, en faveur des familles pauvres, en particulier au cours de ces deux dernières années où le Liban connaît des conditions économiques et sociales insoutenables », a déclaré Mgr Assadourian. « Ces derniers jours, même la maladie qui l’a affligé n’a pu arrêter la poursuite de son travail. Même sur son lit d’hôpital, il a continué à gérer, organiser et convoquer des réunions pour tenter de répondre aux besoins de son Église et de son peuple. »

Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, a également envoyé un message spécial de condoléances rappelant le témoignage et le dévouement du patriarche Ghabroyan. Le nonce apostolique au Liban, Mgr Joseph Spiteri, a lu le message de condoléances du cardinal Sandri.

Ont également participé à la cérémonie funéraire les évêques et le clergé de l’Église catholique arménienne, ainsi que des représentants des Églises catholique et orthodoxe du Liban, dont le patriarche d’Antioche des Maronites, le cardinal Béchara Boutros Raï, le patriarche de la Grande Maison de Cilicie des Arméniens Aram Ier, et le patriarche de l’Église syrienne catholique Sa Béatitude Yousef Younan.

Un représentant du Président de la République libanaise était présent, ainsi que des représentants de la société politique, diplomatique et civile.

La cérémonie d’inhumation aura lieu au siège patriarcal du couvent de Notre Mère de Bzommar, où le patriarche sera enterré dans le cimetière réservé aux patriarches arméniens.

