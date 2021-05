SARDARAPAT 29 mai 1918, par Mooshegh Abrahamian

Après avoir manié la carotte (carte blanche US accordée à Erdogan contre les Kurdes, en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale, en Artsakh, campagne contre le « génocide » Ouighour) Biden a manié le bâton de la reconnaissance du génocide arménien. Changera-t-elle la politique US vis-à-vis de la Turquie ? Non, car elle ne procède pas d’un soudain et brutal désir de rendre justice au peuple arménien. Pas de soutien militaire à l’Arménie. Tout au plus une ambassade pléthorique (2000 personnes !!!), idéalement placée pour surveiller l’Iran et la Russie….. Pas non plus d’exigence de réparation pour les victimes de la barbarie islamo-turque, pas de rétrocession des biens et des territoires spoliés, alors qu’on sait à quel point l’Amérique sait être procédurière et exigeante quand ses intérêts sont en jeu. Sa SEULE préoccupation est que la Turquie réintègre l’OTAN, outil de perpétuation de son hégémonie mondiale. Il suffirait pour cela que la Turquie rende à la Russie les systèmes anti-missiles S400 et tout rentrerait dans l’ordre !!!

Faire appel tous les 24 avril à l’esprit de justice, à la commisération, n’influence guère les Etats qui sont des monstres froids.

De plus, célébrer chaque année la période la plus sombre de notre histoire est comme transformer la catastrophe en un traumatisme éternel. Comme si la France célébrait Waterloo ou Trafalgar, et les Juifs la « nuit de cristal ».

Il y a un peu partout dans le monde – à l’exemple de Tzitzernakaberd ou de Yad Vashem- des mémorials, des stèles, pour nous rappeler l’inoubliable, l’inacceptable.

Je fais appel à l’intelligence et à la raison pour cesser cette autoflagellation annuelle inutile.

Et la remplacer par SARDARAPAT le 29 mai.

Voilà qui au lieu de nous plonger dans la prostration devrait nous insuffler courage, confiance en soi et dynamisme.

En mai 1918 nous étions dans une situation bien pire qu’aujourd’hui ! 4 mois plus tôt, les Russes avaient signé pour cause de révolution, la paix de Brest-Litovsk avec les Empires Centraux, laissant les maigres troupes arméniennes seules face à une armée ottomane qui avait su résister aux Anglo-Franco- Australo-Neozélandais en 1915 à Gallipoli et aux troupes anglaises en Irak. Malgré le traité qui stipulait un cesser le feu, les Turcs et les Kurdes passent à l’offensive, prennent Kars, avec pour objectif l’anéantissement des Arméniens, la prise de Tiflis, et la jonction avec leurs camarades d’Irak.

Le gouvernement de Tiflis (siège de la Fédération de Transcaucasie rassemblant Géorgiens, Arméniens et Tatars -les futurs Azéris-) en proie bien sûr aux divisions internes, reste neutre pendant que les Tatars mènent une guérilla contre les troupes arméniennes. En infériorité numérique et matérielle, les Arméniens réussissent à stopper les Turco-Kurdes à Bach Abaran et Kara Kilissa (l’actuelle Vanatzor) et à les vaincre à Sardarapat en les repoussant de 65km ! Erevan est sauvée !!

Citons parmi les héros connus – Gareguin Njdeh, Dro, Silikian, Nazarbékian, Aram Manoukian. Au nombre des héros inconnus figurent mes grands-parents paternels, qui, après avoir fui la province de Bitlis, au nord du lac de Van, se sont engagés dans les groupes de volontaires rescapés du génocide. Les femmes étaient aussi mobilisées et servaient à l’intendance, à l’aide aux blessés etc… Tous deux sont morts au champ d’honneur.

Ces 10 000 hommes et femmes étaient seuls, le dos au mur, et le choix était simple : vaincre pour mériter de vivre en tant que nation ou disparaître, comme le leur a rappelé le général Nazarbékian à la veille de la bataille. La victoire en ce 29 mai 1918 a permis la création de la 1re république d’Arménie.

Mooshegh Abrahamian

Le 29/05/2021