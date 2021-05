L’Arménie est favorable à l’envoi de soldats de la paix russes à la frontière avec l’Azerbaïdjan

Le gouvernement arménien est favorable à l’envoi de soldats de la paix russes et d’observateurs d’autres pays du groupe de Minsk de l’OSCE (France et États-Unis) dans une zone contestée à la frontière avec l’Azerbaïdjan, si Erevan et Bakou décident de retirer leurs troupes en même temps, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan lors d’une réunion avec des militants du Parti du contrat civil samedi.

« Nous accepterons de retirer nos troupes de la zone de Sotk-Khoznavar lorsque les coprésidents du groupe de Minsk recevront de Bakou le signal qu’ils sont prêts à prendre des mesures similaires. Après cela, des gardes-frontières russes pourront être envoyés dans cette zone, si nos partenaires russes acceptent cette idée. Des soldats de la paix russes et des observateurs d’autres États du groupe de Minsk peuvent y être envoyés, après quoi nous entamerons le processus de démarcation et de délimitation de la frontière », a-t-il déclaré.

La Russie reste le principal partenaire de l’Arménie sur les questions de sécurité, et l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) demeure son principal système de sécurité, a déclaré Nikol Pashinyan. « Je tiens à souligner que la Russie reste notre principal partenaire dans le domaine de la sécurité. Nous avons des accords avec la Russie sur un groupe de forces commun et un système de défense aérienne commun. L’OTSC est le principal système de sécurité de notre pays, et il doit le rester », a-t-il déclaré.

Le plan des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE sur la désescalade de la situation frontalière avec l’Azerbaïdjan est acceptable pour l’Arménie, Erevan est prêt à retirer ses forces et attend de Bakou qu’il fasse de même, a déclaré M. Pashinyan. « Le groupe de Minsk propose aux parties de retirer leurs forces, puis de commencer le processus de démarcation et de délimitation de la frontière avec l’aide du groupe de Minsk. Nous parlons de la zone Sotk-Khoznavar. Nous sommes prêts à retirer nos forces à tout moment et à entamer le processus de démarcation, nous attendons que le gouvernement azerbaïdjanais, qui est actuellement en pourparlers avec le Groupe de Minsk, fasse de même », a-t-il déclaré.

La situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise est restée tendue depuis le 12 mai. Ce jour-là, le ministère arménien de la Défense a annoncé que les forces armées azerbaïdjanaises avaient tenté de mener « certaines opérations » afin « d’ajuster la frontière » dans la région de Syunik. Les forces azerbaïdjanaises auraient arrêté leurs opérations après que le ministère arménien de la Défense ait pris des mesures de riposte. L’Arménie considère cet incident comme une tentative d’atteinte à sa souveraineté. Selon M. Pashinyan, les forces azerbaïdjanaises ont pénétré de 3,5 km en territoire arménien. Plus tard, Erevan a annoncé qu’elle avait contacté l’Organisation du traité de sécurité collective au sujet de l’incident frontalier. L’Arménie n’a pas exclu de s’adresser au Conseil de sécurité des Nations unies sur cette situation si les mécanismes de l’OTSC ne parviennent pas à résoudre cette question.

La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mercredi que la Russie était prête à contribuer au règlement pacifique du différend frontalier entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et à faciliter le lancement du processus de délimitation de la frontière. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré vendredi, lors d’une rencontre avec son collègue arménien Vagarshak Arutyunyan, que la Russie et l’Arménie mettent en œuvre avec succès l’accord sur la création d’un groupe de forces conjoint.

Jeudi, l’Azerbaïdjan a annoncé qu’il avait détenu six militaires arméniens près de la frontière lors d’une tentative de sabotage présumée. L’Arménie a confirmé leur détention, précisant toutefois qu’ils effectuaient des travaux d’ingénierie. Pashinyan a condamné l’incident comme un enlèvement de troupes arméniennes. Erevan s’est adressé à la CEDH au sujet de cet incident.