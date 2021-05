Bakou soutient la proposition de Moscou sur la démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise

Bakou a déclaré soutenir l’initiative de Moscou sur la création d’une commission trilatérale pour les travaux de démarcation et de délimitation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, a déclaré le Premier ministre azéri Ali Asadov, ajoutant que la partie azerbaïdjanaise est prête à travailler de manière constructive avec Erevan, rapporte RIA Novosti.

« L’Azerbaïdjan a entamé le processus d’ajustement des infrastructures frontalières et est prêt à résoudre de manière constructive la question des frontières avec l’Arménie. À cet égard, l’Azerbaïdjan a soutenu la proposition de la partie russe de créer une commission trilatérale sur la démarcation et la délimitation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. L’ajustement des frontières est un processus technique et ce processus doit être fondé sur des bases juridiques internationales sérieuses », a déclaré M. Asadov.