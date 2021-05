Le centre de Nicosie éclairé aux couleurs de l’Arménie à l’occasion du 103e anniversaire de la Première République d’Arménie

A l’occasion du 103e anniversaire de l’indépendance de la Première République d’Arménie, Nicosie, la capitale de Chypre a éclairé la place de la Libération aux couleurs de l’Arménie. Cette place étant la plus importante du centre-ville de la capitale chypriote. Parmi les panneaux éclairés, outre le tricolore arménien, étaient visibles les armoiries de l’Arménie et des images de l’histoire de l’Arménie. Chypre et l’Arménie entretiennent des relations diplomatiques très amicales, le peuple chypriote-grec étant solidaire du peuple arménien. Avec un fonds commun : une histoire commune très ancienne et un agresseur turc toujours aussi menaçant.

Krikor Amirzayan