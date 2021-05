Avant-Première : Arménie, berceau du Christianisme 

En présence de Luc Carvounas, Maire d’Alfortville, et sous le haut patronage de sa Sainteté Karekin II - Catholicos de tous les Arméniens, Jean-Michel Kampf et My Ouai production présentent en Avant-Première au POC d’Alfortville le 10 juin 2021 à 19h

« Arménie, berceau du Christianisme »

Entrée libre mais réservation obligatoire compte tenu des restrictions sanitaires :

par téléphone 01 58 73 29 18

Un film documentaire de 1h20 de Narek Voskanian, avec les interventions de Jean-Pierre Mahé, Narek Harutyunyan ( Dr du Centre culturel Narekatsi), le Matenadaran, le musée d’histoire de l’Arménie et le musée Metsamor, avec les voix françaises de Romain Grimaldi, Arevik Martirossian, Jacky Nercessian et Jean Eckian.

Documentaire exceptionnel de beauté retraçant l’histoire millénaire inamovible, les valeurs ancestrales, la richesse culturelle et religieuse de l’Arménie, autant de sujets qui enchanteront les connaissances de ce territoire magique.

Le « final cut » de cette œuvre, sera disponible en exclusivité sur le prochain media en ligne [ My Ouai ! TV ] www.myouai.fr qui, à partir de septembre 2021, proposera des documentaires, des interviews, des concerts live, des portraits de celles et ceux qui font la communauté Arménienne dans le monde.

true">

Remerciements à :

Nare Tadevosyan - Sara Daniel - Tsovinar Hovhannisyan - Lévon Minassian - Artyom Minasyan – Mario Hacquard - Grigor Arakelian - Luys Vocal Quintet – Alexandre Poizat - Etalonneur - Gling-Glang Studio

Une inscription et donation annuelle à « My Ouai ! » donne accès à l’ensemble de ses contenus.

Les bénéfices collectés du film seront versés à l’association « My Ouai » qui lutte pour garantir l’inclusion d’enfants autistes ou handicapés en Arménie.

Après le 10 juin, le film sera disponible durant 48h avec un lien sécurisé et contre l’échange d’un don à l’association My Ouai (voir lien plus bas)

https://www.myouai.fr/?fbclid=IwAR0BBjvNhYa2T0X7TodbZKCPRRW2_HbEEUZqC2i-Eillk86AuSg2-4U3op8

« My Ouai », créée en 2016 par Jean-Michel Kampf, sensible aux causes associatives, comme l’autisme, s’intéresse à l’éveil musical d’enfants handicapés et produit également des spectacles avec des artistes arméniens.

À l’automne 2020 My Ouai s’est mobilisé dans l’effort de soutien au peuple arménien et aux familles des soldats par une collecte de produits de première nécessité représentant 30 tonnes et 50 000€ dédiés au financement de l’opération (collecte et fret), plus 30 000€ de frais divers à la suite d’une rétention des camions à la frontière turque de Yalova sous des prétextes fallacieux. Après 82 jours interminables pour cette association, sans soutien extérieur, le convoi humanitaire est arrivé à bon port le jour de Noël à Erevan.

Le 19 juin au POC d’Alfortville dans le cadre du concert « Promesses », au bénéfice de l’association : Ankinée, Karoline Yorganciyan, Hakob Ghasabian, Loussiné Martirossian

POC billetterie : 01 58 73 29 18

du mardi au vendredi de 12h à 19h

le samedi de 13h à 18h

par mail : [email protected]

« My Ouai » 07 87 66 40 84 [email protected]

Pour soutenir « My Ouai ! » et ses actions en faveur des enfants d’Arménie, c’est ici https://bit.ly/3tzzvUm