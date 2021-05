Levon Aghasyan (triple-saut) a obtenu son visa olympique pour Tokyo sous les couleurs de l’Arménie

L’équipe olympique d’Arménie vient d’avoir un membre de plus pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Lors du tournoi de Tbilissi (Géorgie) Levon Aghasyan -originaire de Kapan dans la région sud de l’Arménie- au triple-saut a réalisé 17,16 mètres et obtenu sa qualification pour les J.O. de Tokyo.

Jusqu’à présent 10 athlètes d’Arménie ont obtenu leur visa olympique pour Tokyo. Il s’agit de Levon Aghasyan (triple-saut), des lutteurs Artur Aleksanyan (champion olympique en titre à Rio 2016), Karapet Tchalyan, Arsen Harutyunyan, Vazgen Tevanyan, Armen Melikyan, Karen Aslanyan, du boxeur Koryun Soghomonyan et le gymnaste Artur Davtyan.

Krikor Amirzayan