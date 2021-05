Tendances de l’opinion en prévision des législatives

Tendances de l’opinion arménienne à propos de la popularité des personnalités politiques selon un sondage réalisé du 4 avril au 8 mai en prévision des élections législatives.

La personnalité qui semble se détacher désigne Nikol Pachinian avec 16% de voix Très favorables et 29% Un peu favorables = 45%, talonné par Ararat Mirzoian, du même parti, avec 5% de voix Très favorables et 35% de voix Un peu favorables = 40%.

Parmi les personnalités les plus en vues, Gagik Tsarukian prend la 6e place (34% Très défavorables, contre Robert Kotcharian à la 9e place (42% Très défavorables). Levon Ter-Petrossian la 13e place (41% Très défavorables) et Serge Sarkissian en bout de file à la 15e place (49% Très défavorables).

Synthèse

Pachinian 45% favorables - 33% défavorables

Mirzoian 40% favorables - 33% défavorables

Tsarukian 25% favorables - 53% défavorables

Kotcharian 20% favorables - 58% défavorables

Ter-Petros 11% favorables - 64% défavorables

Sarkissian 10% favorables - 69% défavorables

31,9% des citoyens interrogés par l’Association internationale Gallup en Arménie considèrent que le plus aigu des problèmes auxquels le pays est confronté est la sécurité. Comme le rapporte Aram Navasardyan, le chef du bureau arménien de l’Association internationale Gallup, l’a déclaré lors d’une conférence de presse le 29 mai, présentant les résultats des recherches menées au cours de la semaine dernière.

« A votre avis, quels sont les problèmes les plus aigus auxquels la République d’Arménie est actuellement confrontée ? » Voici quelques réponses que nos répondants pourraient donner. 31,9% ont mentionné des problèmes de sécurité. « Maintien de la paix և non-reprise de la guerre - 28,1% évoqués, 25,2% évoquent la question de la clarification des frontières, 13,3% évoquent la stabilisation de l’économie, 13% évoquent le retour des prisonniers », a déclaré Navasardyan, ajoutant que le problème de l’instabilité politique 6% des répondants ont mentionné et 5,7% ont mentionné la restauration de l’armée et des forces armées.

Navasdardyan a également présenté les résultats du sondage sur les prochaines élections anticipées.

Selon les résultats du sondage, 57,3% des citoyens interrogés vont certainement participer aux élections législatives anticipées qui se tiendront le 20 juin 2021.

« Allez-vous participer aux élections législatives du 20 juin 2021 ? 57,3% ont déclaré qu’ils y participeraient certainement, 16,1% ont dit qu’ils préféreraient participer, 11,1% ne participeront pas plus tôt. » « 14% ne participeront certainement pas, et 1,6% a eu du mal à répondre », a ajouté Navasardyan.

Il a également présenté les résultats du scrutin, en faveur duquel ils voteraient si des élections parlementaires extraordinaires avaient lieu dimanche prochain. 22,9% des citoyens participants ont mentionné le nom de la partie « Contrat civil ».

17,5% ont mentionné le bloc « Arménie », le parti « Arménie prospère » - 3,8%, le parti « République » - 2,8%, le bloc « J’ai l’honneur » - 2,7%, le parti « Arménie lumineuse » - 2,3% և Parti national démocratique 1,7%. « Le bloc Shirinyan-Babajanyan a gagné 1,6%, le parti arménien de la patrie 0,6%, le parti du Congrès national arménien 0,5% », a déclaré Navasardyan, ajoutant que 15,2% des répondants ont déclaré que 14,5% ont refusé de répondre à la question et 11,5% l’ont trouvée difficile de répondre.