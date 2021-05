Trois Arméniens écroués après le meurtre d’un Gambien

Saint-Étienne, 29 mai 2021 (AFP) - Trois hommes de nationalité arménienne ont été écroués dans la nuit de vendredi à samedi, après le meurtre mercredi soir à Saint-Etienne d’un Gambien de 26 ans, a-t-on appris de sources policière et judiciaire.

Les trois suspects, âgés de 28, 32 et 62 ans, dont un père et son fils, ont été mis en examen pour « meurtre avec armes, en réunion ».

Mercredi, vers 21H30, la victime, père d’une fillette de deux mois, avait croisé les suspects parmi un groupe d’une dizaine de personnes dans un quartier résidentiel de la ville. Son agression aurait démarré pour un « motif futile » durant laquelle le jeune père a reçu quatre coups de couteau dans le ventre, alors qu’il faisait face aux suspects devenus violents « apparemment sous l’effet de l’alcool », selon une source policière.

Des riverains avaient filmé la scène puis avaient transmis la vidéo aux enquêteurs.

Prise rapidement en charge par les pompiers et le Samu, la victime décédera dans la nuit au bloc opératoire du CHU de Saint-Etienne.

Tout aussi rapide, l’intervention de la police avait permis d’interpeller un premier membre du groupe, dont les vêtements portaient des traces de sang. Deux autres interpellations avaient suivi.