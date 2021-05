L’Azerbaïdjan a inauguré une nouvelle base militaire à la frontière de l’Arménie

Le 28 mai l’Azerbaïdjan a inauguré une nouvelle base militaire à Kovsakan (Zangelan) dans les territoires occupés de l’Artsakh. C’est le ministère azéri de la Défense qui a communiqué l’information avec quelques photos des bâtiments de cette base à la frontière de l’Arménie.

Sur ordre du président Ilham Aliev une base fut également ouverte à Aghdam et une autre à Martouni en Artsakh occupée par l’Azerbaïdjan depuis la dernière guerre. Rappelons que depuis les accords tripartites du 9 novembre 2020 et l’arrêt des combats en Artsakh, les troupes azéries occupent de larges territoires de l’Artsakh dont les villes de Hadrout et Chouchi, ainsi que des villages près d’Askeran et Martouni tout comme Talich et Matagis près de Martakert.

Krikor Amirzayan