L’Administration du Président américain Joe Biden propose un forfait d’aide d’après-guerre de 24 millions de dollars à l’Arménie

Une large coalition de sénateurs et représentants du Congrès américain a demandé à plusieurs reprises à l’Administration américaine du Président Joe Biden de fournir au minimum une aide de 100 millions de dollars à l’Arménie et à l’Artsakh. « Ce budget du Président Biden en faveur de l’Arménie a été proposé sur fond de crise humanitaire en Artsakh et en Arménie crée par l’agression de l’Azerbaïdjan et il est loin de répondre aux grands besoins rencontrés par des dizaines de milliers d’Arméniens déplacés par le nettoyage ethnique de Bakou » a affirmé Aram Hamparian le représentant de l’ANCA (Armenian National Committee of America). Finalement l’Administration du Président américain Joe Biden vient de proposer une aide d’après-guerre de 24 millions de dollars à l’Arménie soit mois du quart de la somme d’aide demandée.

Krikor Amirzayan