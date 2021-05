« Le chantier de toutes les solidarités »

" Voici donc lancé le programme de construction et de reconstruction en Artsakh. Les premiers chantiers démarrent. Ils portent sur des logements neufs. Au total, 6 000 habitations nouvelles (dont 4 000 maisons rurales) sont prévues, en trois ans (...)

Il s’agira donc d’un effort véritablement collectif, d’une ampleur sans précédent, auquel chacune et chacun de vous, donatrice et donateur, aura apporté sa pierre. L’Histoire de l’Arménie et des Arméniens est, on ne le sait que trop, parsemée d’épreuves. La tristesse qui nous envahit aujourd’hui ne doit pas nous faire oublier que le peuple arménien a surmonté des souffrances bien plus profondes et qu’il a toujours su se relever. La clé est dans la constance, la persévérance. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais relâcher l’effort. Car l’Histoire, avec un grand « H », s’écrit avec une multitude de petits « h », dont chacune et chacun de nous est porteur."

Actions et réalisation du Fonds Arménien pendant et après la guerre

Les projets réalisés, engagés ou à venir ont été et sont financés par la grande collecte de dons qui a eu lieu pendant la guerre et dans les semaines qui ont suivi.

Dans un élan de solidarité sans précédent, plus de 750 000 dons ont été versés au Fonds. Toutes les associations de la Diaspora ont joué le jeu de l’unité et, à l’appel des autorités de l’Arménie et de l’Artsakh, elles ont versé leurs contributions au Fonds Arménien. Qu’elles soient toutes remerciées ici. Ces réalisations et projets sont les leurs aussi.

Schéma des actions menées ou financées par le Fonds Arménien

Programme du Fonds Arménien pour la reconstruction en Artsakh



Logement, transport, éducation : ce sont les 3 priorités qui structurent le programme du Fonds Arménien mondial Hayastan pour l’Artsakh. Définies suite à une étroite concertation avec les autorités de l’Artsakh, elles ont abouti à une liste de projets dont la réalisation débutera incessamment. Les projets comprennent notamment des logements et plus de 50 km de routes, pour un investissement total de plus de 55 millions d’euros. S’y ajoute, à la demande du Fonds Arménien de France, une partie agriculture, pour favoriser le développement économique, en cours de chiffrage.

L’École Professionnelle Yeznig Mozian de Shushi renaît à Stepanakert

Fondée à Shushi en 2015 avec le soutien du Fonds Arménien de France, l’École Professionnelle Yeznig Mozian (EPYM), spécialisée dans les métiers du bâtiment, s’est installée à Stepanakert, suite à la guerre du Haut-Karabagh.

Robert Aydabirian, coordinateur de la commission Education du Fonds Arménien de France, suit de près son développement. Il nous a raconté son redéploiement.

Georges Siffredi, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, se confie au Courrier

Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine depuis la mort de Patrick Devedjian en mars 2020, Georges Siffredi se confie au Courrier. Il revient en particulier sur leur voyage commun en Arménie en 2016 et évoque son engagement pour la région du Tavush.

Entretien.

Développement agro-pastoral : Des brebis de Haute-Loire envoyées en Arménie pour soutenir l’élevage local

Le Fonds Arménien de France a acquis 77 moutons de race Blanche du Massif Central, destinés à une ferme de la région du Tavush, en Arménie. Ils ont été transportés en mars 2021 dans un camion chargé de 200 autres moutons achetés par le Programme des Nations Unies pour le développement.

Cadeau engagé

Les 12 et 13 juin, plus de 15 partenaires de la plateforme « Cadeau engagé » se réuniront pour un week-end solidaire. L’événement se déroulera au Centre Culturel Alex Manoogian - 118 rue de Courcelles 75017 Paris.

Cadeau engagé est une initiative lancée en novembre 2020, qui centralise en un unique site internet des marques et des commerçants indépendants reversant tout ou une partie du montant de leurs ventes pour une action humanitaire en faveur du peuple arménien.

