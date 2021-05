L’UE propose ses services pour la délimitation des frontières

Peter Stano, Porte parole de l’Union Européenne a déclaré le 28 mai en fin d’après midi que son organisation était prête à « apporter son expertise et son aide en matière de délimitation et de démarcation des frontières ».

Déclaration : "Les récents développements à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont à la fois dangereux et inquiétants. Une désescalade immédiate est nécessaire. L’Union européenne demande instamment aux deux parties de s’abstenir de tout nouveau déploiement ou action militaire. Toutes les forces doivent se replier sur les positions occupées avant le 12 mai et les deux parties doivent engager des négociations sur la délimitation et la démarcation de la frontière. Nous continuons d’appeler l’Azerbaïdjan à libérer sans délai tous les prisonniers de guerre et les détenus. Nous saluons tous les efforts visant à faire baisser les tensions, y compris les propositions concernant une éventuelle mission d’observation internationale.

L’UE est prête à apporter son expertise et son aide en matière de délimitation et de démarcation des frontières, ainsi qu’à soutenir les mesures de confiance indispensables, afin de progresser vers une paix et une prospérité durables dans le Caucase du Sud".

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99246/armeniaazerbaijan-statement-spokesperson-recent-developments-border_en