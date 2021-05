Le Président de l’Artsakh a remis la médaille de l’Aigle d’or à Youra Alaverdyan désigné Héros de l’Artsakh

Le Président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan a remis à Youra Alaverdyan la médaille de l’« Aigle d’or » au titre de Héros de l’Artsakh qui lui avait été décerné le 4 octobre 2020 lors de la guerre de l’Artsakh. « Nous étions en guerre et nous ne pouvions pas transmettre ce titre et cette médaille. Sergueï Chakaryan Héros de l’Artsakh a demandé qu’on décale la transmission de ces médailles afin de ne pas être soumis à des dangers (…) aujourd’hui une partie de ces héros ne sont plus avec nous et sont morts en héros lors de la défense de la patrie. Mais Youra Alaverdyan est à nos côtés, lui qui a réalisé durant toute la guerre des actes héroïques et a mérité le titre de Héros de l’Artsakh. Il a combattu principalement en direction de Varanda (Fizouli) et a détruit plus de 13 postes de tirs et 5 véhicules militaires » dit Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan