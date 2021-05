Le plus haut drapeau de l’Arménie flotte désormais près du village de Chkalovka dans la région de Gegharkounik

Le plus grand drapeau arménien, haut de 53 mètres, a été hissé le 28 mai à l’occasion du 103e anniversaire de l’indépendance de la Première République d’Arménie, sur l’espace du complexe hôtelier « Noy Land » (Terre de Noé) dans la village de Chkalovka de la région de Gegharkunik à l’est de l’Arménie.

Selon Arsen Melkonyan responsable de la zone de loisirs « Arsen Land » le drapeau de l’Arménie qui fut installé est le plus élevé du territoire de la République d’Arménie. Il est à 70 mètres au-dessus du niveau de Sevan. Le drapeau mesure 9 mètres de long et 4,5 mètres de large. L’initiative appartient au propriétaire de la zone de loisirs « Noy Land ».

Gnel Sanosyan, gouverneur de la région de Gegharkunik, Arthur Mkrtchyan, chef de la police de la région de Gegharkounik et Gevorg Galstyan, chef du département régional de Secours de Gegharkunik dépendant du ministère des Situations d’urgence d’Arménie ainsi que d’autres fonctionnaires et invités ont participé à la cérémonie solennelle de levée du drapeau.

La cérémonie de bénédiction a été célébrée par le vicaire du diocèse de Gegharkunik de l’Église apostolique arménienne, l’archimandrite père Partev Barseghyan. Le vicaire a rappelé les noms des fondateurs de la République d’Arménie, les héros luttant pour la liberté de l’Arménie et a souhaité la paix et la victoire à notre patrie.

Krikor Amirzayan