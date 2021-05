Les ministres de la Défense d’Arménie et de Russie ont signé un accord pour sécuriser la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Aujourd’hui 28 mai à Moscou, Vagharchak Harutyunyan le ministre arménien de la Défense et son homologue russe Sergueï Shoïgu ont signé un accord lié à la défense frontalière de l’Arménie a indiqué en fin d’après-midi le ministère arménien de la Défense.

Lors de la rencontre entre les deux délégations, furent examinés la situation en Artsakh et l’action des soldats russes chargés du maintien de la paix. Fut également examiné la situation frontalière de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan notamment la situation dans les régions de Syunik et Gegharkounik en Arménie, envahies par les soldats Azéris. Fut enfin examiné la coopération militaire entre la Russie et l’Arménie en matière de défense et la sécurité de l’Arménie.



Vagharchak Harutyunyan a présenté la stratégie militaire de l’Arménie mise en place face aux troupes azéries qui ont envahi les deux régions d’Arménie. Le ministre arménien de la Défense a affirmé que les menaces azéries étaient irrecevables et que les forces azéries devaient au plus tôt quitter le territoire souverain de l’Arménie.

L’Arménie et la Russie se sont convenus de quelques accords indispensables visant à régler cette situation crée depuis le 12 mai avec la présence d’un millier de soldats Azéris sur le territoire arménien.

Krikor Amirzayan