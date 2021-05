En Hollande une tulipe blanche prend le nom d’Aragats en l’honneur de l’Arménie

A l’occasion du jour de la République et du 30 e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie, l’ambassade et la fondation « Paynaker aide l’Arménie » et la société de fleurs Maveridge a développé une nouvelle culture de tulipes dont la croissance a duré sept ans et dont la tulipe blanche prit le nom d’Aragats, sa couleur blanche symbolisant les sommets enneigés du Mont Aragats.

La cérémonie du nom des fleurs a eu lieu dans à la société Maveridge où les premières fleurs ont été inaugurées. Puis l’Ambassadeur d’Arménie aux Pays-Bas, S.E. Tigran Balayan, Payneaker aide l’Arménie et Henry Boss et le propriétaire de Maveridge, Claas Peter de Khus ont signé l’annonce du nom de la tulipe blanche Aragats.

Puis l’Ambassadeur Tigran Balayan a fait un tour à l’entreprise, s’est rendu compte des activités et des réalisations de cette dernière.

Krikor Amirzayan