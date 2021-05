Le capitaine de l’Arménie, Varazdat Haroyan, a signé avec Cadix et jouera en championnat d’Espagne

Le capitaine de l’équipe d’Arménie avec 55 sélections et ex-défenseur d’Astana, Varazdat Haroyan (28 ans) a signé avec le club espagnol de Cadix. Varadzat Haroyan sera ainsi après Aras Özbiliz qui joua 5 rencontres à Rayo Vallecano de Madrid, le deuxième joueur d’Arménie à évoluer dans le championnat espagnol de la Liga. Cadix terminant à la 12e place de la dernière Liga. Varazdat Haroyan a débuté sa carrière à Pyunik Erévan avant d’évoluer en Iran puis en Russie avec Iekaterinbourg et Tambov puis à Astana au Kazakhstan. « Je suis très heureux d’évoluer ainsi dans le championnat d’Espagne et je remercie l’entraîneur de l’Arménie Joaquin Caparros de m’avoir grandement aidé pour ce transfert » a affirmé Varazdat Haroyan. Sur sa page officielle, Cadix a annoncé la venue de l’Arménien au sein du club.

Krikor Amirzayan