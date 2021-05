Pachinian veut professionnaliser l’armée

Le Premier ministre intérimaire Nikol Pashinyan affirme que l’armée a besoin de réformes sérieuses et profondes.

« Il devrait y avoir une révision sérieuse des salaires des militaires sous contrat, à condition qu’ils soient des soldats professionnels », a déclaré M. Pashinyan lors d’une réunion avec les membres de son parti, le Contrat civil. « Certains de nos militaires sous contrat, mais pas tous, effectuaient leur service actif pendant 14 ou 15 jours, puis ils partaient faire un autre travail pendant 14 jours, comme agriculteur ou chauffeur de taxi, par exemple. Les 15 jours suivants du mois sous contrat n’ont rien à voir avec le service militaire. »

Pashinyan a déclaré que le travail des soldats doit être le développement des compétences tactiques, stratégiques et des armes à feu. « C’est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d’une armée professionnelle. En outre, notre perception est la suivante - que le soldat doit être dans la base militaire et non dans une tranchée frontalière, car la garde de la frontière est le travail des gardes-frontières. Pendant ce temps, les soldats doivent être dans la base militaire et doivent constamment développer des compétences tactiques et techniques, afin qu’ils soient capables de se déployer rapidement et d’agir dès qu’il y a une alerte de violation de la frontière », a-t-il déclaré.

Avec Armen Press