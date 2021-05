Appel à la libération de tous les prisonniers et au déplacement des troupes

Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE (Igor Popov de la Fédération de Russie, Stéphane Visconti de la France et Andrew Schofer des États-Unis d’Amérique) viennent de publier la déclaration suivante :

Les coprésidents ont tenu des consultations avec le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à Genève les 27 et 28 mai. Le représentant personnel du président en exercice de l’OSCE (PRCiO) Andrzej Kasprzyk a également participé à ces réunions. Les coprésidents prennent note de la détention signalée de six soldats arméniens le 27 mai et appellent à la libération de tous les prisonniers de guerre et autres détenus sur la base du principe « tous pour tous ». Les coprésidents soulignent l’obligation de traiter les détenus conformément au droit humanitaire international. Les coprésidents demandent instamment aux parties de lever immédiatement toutes les restrictions à l’accès humanitaire au Haut-Karabakh, et les invitent à mettre en œuvre intégralement les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre.

Les coprésidents notent également avec inquiétude plusieurs rapports récents faisant état d’incidents à la frontière non démarquée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. L’utilisation ou la menace de la force pour résoudre les différends frontaliers n’est pas acceptable. Nous appelons les deux parties à prendre des mesures immédiates, y compris le déplacement des troupes, afin de désamorcer la situation et d’entamer des négociations pour délimiter et démarquer la frontière de manière pacifique. Les coprésidents sont prêts à contribuer à faciliter ce processus.

Ayant à l’esprit les termes de leur mandat de l’OSCE et les aspirations de tous les peuples de la région à un avenir stable, pacifique et prospère, les coprésidents appellent à nouveau les parties à renouer le dialogue sous leurs auspices dès que possible.