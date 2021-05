Nouvelle condamnation pour le leader kurde emprisonné Demirtas

Un tribunal d’Ankara a condamné vendredi à une nouvelle peine de prison l’ex-dirigeant incarcéré du principal parti prokurde de Turquie, Selahattin Demirtas, ont rapporté les médias turcs.

M. Demirtas a été condamné à deux ans et six mois de prison pour avoir tenu des propos jugés menaçants à l’encontre d’un procureur en affirmant qu’il allait lui réclamer « des comptes ».

Selon la chaîne publique TRT Haber, M. Demirtas a rejeté cette accusation.

Ex-dirigeant du Parti démocratique des peuples (HDP) dont il reste la figure de proue, M. Demirtas est incarcéré pour « terrorisme » depuis 2016, année où la répression contre sa formation prokurde s’est intensifiée. Il risque jusqu’à 142 ans de prison.

En 2018, il avait été condamné à une peine de quatre ans et huit mois de prison pour « propagande terroriste ».

Sa détention malgré les appels répétés de la Cour européenne des droits de l’homme à le libérer en a fait, pour nombre d’ONG, l’un des symboles du recul de la démocratie en Turquie depuis un putsch manqué contre le président turc Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016.

Troisième plus grande formation politique en Turquie, le HDP avait attiré les foudres du dirigeant turc lorsqu’il avait contribué à le priver de sa majorité parlementaire en entrant en force dans l’hémicycle lors d’élections législatives en juin 2015.

Le parti fait l’objet d’une implacable répression depuis 2016 avec l’arrestation de plusieurs de ses élus et de ses dirigeants.

Le pouvoir turc accuse le HDP d’être la « vitrine politique » du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qualifié d’organisation « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux.

Le HDP rejette cette accusation et se dit victime de répression en raison de sa farouche opposition au président turc.

Ankara, 28 mai 2021 (AFP) -