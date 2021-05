Erdogan inaugure une mosquée sur la principale place d’Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a inauguré vendredi la première mosquée sur l’emblématique place Taksim d’Istanbul, huit ans jour pour jour après le début de manifestations qui ont fait vaciller son pouvoir au même endroit.

Signe de l’enthousiasme entourant l’ouverture de cet édifice mêlant style ottoman et matériaux contemporains, quelques milliers de personnes n’ayant pu entrer à l’intérieur ont prié à l’extérieur sur la place, selon une reporter de l’AFP.

Avec cette mosquée capable d’accueillir 4.000 fidèles, M. Erdogan marque durablement de son empreinte la place Taksim, lieu le plus célèbre de la capitale économique turque, et accomplit ainsi un rêve vieux de trente ans.

En effet, lorsqu’il était maire d’Istanbul dans les années 1990, M. Erdogan se lamentait déjà de l’absence de toute mosquée place Taksim, notant que le seul édifice religieux visible était une église orthodoxe située non loin de là.

Bien que la Turquie soit majoritairement peuplée de musulmans, la construction de cette mosquée, débutée en 2017, avait suscité des critiques, certains accusant M. Erdogan de vouloir « islamiser » le pays et supplanter le fondateur de la République, Mustafa Kemal.

De fait, l’imposant édifice religieux fait désormais de l’ombre au « monument de la République », un ouvrage représentant des figures importantes de la guerre d’indépendance turque, dont Mustafa Kemal, et qui était jusque-là l’attraction principale de la place Taksim.

Après avoir initialement annoncé l’ouverture de cette mosquée pendant le ramadan, M. Erdogan, connu pour l’attention qu’il porte au choix des dates, a finalement décidé de l’inaugurer au jour anniversaire du début des vastes manifestations antigouvernementales de 2013.

L’épicentre de ces manifestations connues sous le nom de « mouvement de Gezi », et réprimées dans le sang, était justement la place Taksim.

L’inauguration de la mosquée de Taksim intervient aussi à la veille de la date anniversaire de la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453, un jour commémoré chaque année par ce président nostalgique des gloires d’antan.

L’ouverture de la mosquée s’inscrit en outre dans la lignée des gestes que M. Erdogan multiplie pour contenter sa base électorale pieuse et conservatrice dans un contexte de difficultés économiques croissantes.

C’est notamment à cette fin, selon les experts, qu’il a reconverti l’an dernier en mosquée la basilique Sainte-Sophie, édifice construit par les Byzantins au 5e siècle.

Istanbul, 28 mai 2021 (AFP) -