Des commentaires inappropriés

Si pour Stéphane Bern qui commentait le Concours Eurovision, avec Laurence Boccolini, le silence s’est imposé avant et après la prestation de l’interprète de l’Azerbaïdjan, en Italie un commentateur de la RAI, dans une intervention plutôt maladroite et inappropriée, s’est dit « désolé » de la non participation de l’Arménie en raison de la « guerre perdue contre l’Azerbaïdjan et d’une crise économique due à la guerre, et nous en sommes vraiment désolés. L’Azerbaïdjanais a donc non seulement gagné la guerre contre l’Arménie, mais est également en finale de l’Eurovision. Et nous sommes vraiment désolés pour les amis arméniens », a-t-il commenté sur le ton de la plaisanterie.

Selon nos informations, l’ambassadrice d’Arménie en Italie, Dsovinar Hambardzumyan, aurait protesté auprès des instances du concours Eurovision.

Jean Eckian

L’information ci-dessus a été modifiée à la suite d’une méprise impliquant les animateurs Cristiano Malgioglio et Gabriele Corsi auxquels nous présentons nos regrets.