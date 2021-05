L’Azerbaïdjan annonce qu’un soldat a été blessé dans des bombardements arméniens

Bakou, 28 mai 2021 (AFP) - L’Azerbaïdjan a annoncé vendredi qu’un soldat avait été blessé dans des bombardements de l’armée arménienne le long de la frontière entre les deux pays, dernier en date d’une série d’incidents après la guerre de l’automne 2020.

Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que ses positions au Nakhitchevan, enclave séparée du reste de l’Azerbaïdjan située au sud-ouest de l’Arménie, avaient été « la cible de tirs des forces armées arméniennes » dans la nuit.

Un militaire a été « blessé à l’épaule » et hospitalisé, précise le communiqué.

Le ministère arménien de la Défense a de son côté « démenti catégoriquement » ces accusations.

Cet incident est intervenu au lendemain de la capture de six soldats arméniens près du district de Kalbajar, que les forces azerbaïdjanaises ont repris cet automne après quasiment trois décennies sous contrôle arménien.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont livrés une courte guerre, faisant 6.000 morts, à l’automne 2020 pour l’enclave du Nagorny Karabakh. Le conflit s’est soldé par la défaite de l’Arménie, contrainte de céder plusieurs régions formant un glacis autour de l’enclave séparatiste.

Malgré la signature d’un cessez-le-feu et le déploiement de soldats de maintien de la paix russes, les tensions restent fortes entre les deux ex-républiques soviétiques du Caucase.

Elles avaient failli dégénérer plus tôt ce mois-ci, l’Arménie ayant accusé son voisin d’avoir violé la frontière pour prendre le contrôle de terres au bord du Lac Sev, que se partagent les deux pays.