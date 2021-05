Aliev-Erdogan, un nouveau sommet de l’arménophobie

Le président turc Recep Erdogan se rendra à Bakou le 15 juin prochain. Le lendemain, il se rendra à Chouchi où il participera à la pose de la première pierre d’une école financée par le gouvernement turc. L’annonce a été faite le 27 mai par son homologue azéri Ilham Aliev lors d’une rencontre avec Zya Selcuk, le ministre turc de l’Éducation nationale. Il n’a pas été précisé de quelle école il s’agissait, mais il faut se rappeler que l’organisation nationaliste turque des « Loups gris » avait annoncé peu après la chute de la deuxième ville de l’Artsakh son intention d’y construire une école. Une délégation officielle de l’organisation s’était alors rendue à Bakou pour discuter du projet avec les autorités azéries. Peu avant, les « Loups gris » avaient été interdits par le gouvernement français au motif que cette organisation prônait la discrimination et la haine et que ses membres étaient impliqués dans des actes de terrorisme en Turquie comme dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Depuis, l’UE envisage d’intégrer cette organisation fascisante dans la liste des organisations terroristes à interdire et à condamner à travers le monde.

Bedros Nazaretian