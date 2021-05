Mariani placardé sur les murs de Carpentras

A l’initiative de de la FRA Nor Seround de Valence et de Marseille, une opération militante a été menée pour dénoncer la candidature de Thierry Mariani, candidat RN aux Régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sous le vocable « Complice des crimes de l’Azerbaïdjan », des affiches ont été collées sur la permanence locale du candidat déclaré et ami personnel du dictateur azéri, Aliyev, ainsi que dans plusieurs lieux de la ville.

Par cette opération, les jeunes du Nor Seround, prennent pare activement dans la campagne, en dénonçant le soutien inconditionnel de Mariani à l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.

Personnage à la réputation sulfureuse, Mariani alors LR sans mandat, a rallié le parti d’extrême-droite de Marine le Pen, après sa défaite aux législatives de 2017.



Rappelons que l’ancien ministre, ancien député, est un membre actif comme Rachida Dati, de « l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan », une officine de lobbying à la solde de Bakou.

Fidèle à ses amis de la pétrodictature azérie, l’euro député Mariani, n’a pas pris part au vote du Parlement qui a adopté le 20 mai dernier, à une très large majorité une résolution exhortant l’Azerbaïdjan à libérer sans délai tous les prisonniers de guerre et otages arméniens.



Un nouvel acte d’hostilité qui renforcera la conviction des nombreux électeurs français d’origine arménienne, ainsi que tous les démocrates de faire barrage au candidat RN lors des scrutins des 20 et 27 juin prochains.

Alain Sarkissian