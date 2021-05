La proposition de Nikol Pachinian pour résoudre la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Une séance extraordinaire du Conseil de sécurité, présidée par le Premier ministre par intérim Nikol Pashinyan, a eu lieu. Outre les membres du Conseil de sécurité, le Président de l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan, le Ministre par intérim de l’Administration territoriale Suren Papikyan, la chef de la faction « Mon pas » de l’Assemblée nationale, Lilit Makunts, le secrétaire de la faction « Arménie Prospère », Arman Abovyan, le chef de la faction « Arménie Lumineuse » Edmon Marukyan, le président du Comité permanent de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale, Andranik Kocharyan, le président du Comité permanent des relations extérieures de l’Assemblée nationale Ruben Rubinyan étaient présents.

Lors de la séance, la situation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise a été discutée, et le Premier ministre par intérim Nikol Pashinyan a fait une proposition. Dans son discours, le Premier ministre par intérim a déclaré :

"Chers collègues, je reviens de la région de Gegharkunik, en particulier des régions frontalières du village de Kout. J’ai pris connaissance de la situation sur place, je voudrais vous faire part de mes impressions, mais en plus je voudrais faire une proposition pour sortir de la situation.

La situation est tendue, et la dynamique de cette tension ne cesse de croître. Ainsi, non seulement la situation est statistiquement tendue, mais la tension s’accroît et continuera très probablement à s’accroître. Pourquoi ? Parce que les soldats azerbaïdjanais, qui ont pénétré sur notre territoire au cours des 15 derniers jours, et nos soldats et unités sont dans un état de pénétration mutuelle. Ainsi, en substance, ils ne se font pas seulement face, mais il existe une situation de pénétration mutuelle.

Et pourquoi la situation va-t-elle s’aggraver ? Non seulement parce que divers incidents ont été enregistrés et que cette tension peut finir par exploser, mais après la situation d’aujourd’hui, il est possible que des représentants de nos forces armées tentent de les capturer, qu’ils essaient de riposter et ainsi de suite. Et mon évaluation est que si la situation n’est pas résolue, cette provocation pourrait inévitablement dégénérer en un affrontement et un conflit à grande échelle.

Maintenant, je ne veux pas répéter les évaluations que j’ai faites publiquement à plusieurs reprises, mais je veux proposer une solution, une solution diplomatique pacifique à la situation, qui conduira à une désescalade.

Vous savez que l’Azerbaïdjan explique, justifie ses actions avec certaines cartes à sa disposition, et nos idées et les leurs sur l’emplacement de la ligne frontalière et la géographie sont en désaccord. Bien entendu, nous ne partageons pas cette appréciation, nous avons une position claire sur cette question. Mais puisqu’on en est arrivé à cette situation explosive, je fais une proposition ouverte à la communauté internationale. Je le fais devant la société arménienne, et cette proposition est également adressée au gouvernement d’Azerbaïdjan.

La proposition est la suivante : nous sommes d’accord pour que, très rapidement, les unités armées des deux parties, c’est-à-dire les unités de forces armées, se retirent de la frontière en miroir. Il y a donc une perception de la frontière - 5 kilomètres dans un sens ou dans l’autre, il y a une certaine différence en kilomètres - un, deux ou trois kilomètres. Ce que nous suggérons, c’est que les forces armées se retirent complètement de ce territoire et retournent dans leurs bases permanentes. Au lieu de cela, des observateurs internationaux représentant la Russie ou les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE seront déployés le long de la frontière proposée.

La présence d’observateurs sur ce territoire est nécessaire pour que les parties soient certaines que l’autre partie respecte l’accord, c’est-à-dire qu’elle n’amène pas de troupes près de la frontière. Je tiens à souligner que nous parlons du segment Sotk-Khoznavar, dans ce cas, la tension frontalière est apparue dans ce même segment. Ensuite, sous les auspices de la communauté internationale, des travaux sont en cours pour définir les points de contrôle frontaliers. Dans ce cas, je pense qu’il devrait y avoir des observateurs de la Russie ou du groupe de Minsk de l’OSCE, et que ce processus devrait être mené sous les auspices de la Russie ou des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE.

C’est ma proposition, c’est mon plan. Si l’Azerbaïdjan a réellement des problèmes avec la clarification des points frontaliers, il ne devrait pas y avoir de raison pour que l’Azerbaïdjan rejette ce plan. Pour notre part, nous sommes convaincus que nous pouvons justifier notre position et notre point de vue auprès de tous les observateurs internationaux. Ils ont peut-être aussi leur part de confiance, mais ce n’est pas ce dont nous parlons maintenant, nous parlons de désescalader la situation à ce stade et de parvenir à une solution diplomatique pacifique.

Et cela peut être considéré comme une proposition formelle, faite à la Russie, aux pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et bien sûr à l’Azerbaïdjan. J’espère donc que cette proposition sera acceptée.

Pour être honnête, après avoir pris connaissance de la situation sur le terrain, je suis arrivé à la conclusion que c’est le moyen le plus court, le plus efficace et le plus raisonnable de résoudre la situation, parce que, je le répète, si nous ne suivons pas cette voie, la situation deviendra inévitablement incontrôlable et nous ne pouvons pas le permettre. Outre cette proposition, nous allons bien sûr entamer des consultations actives avec nos partenaires internationaux. Nous en avons déjà parlé au ministre des Affaires étrangères, et j’espère que nous aurons bientôt l’occasion de commencer à mettre en œuvre cette proposition."

SOURCE SUR LE LIEN PUS BAS