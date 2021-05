6 soldats capturés : les derniers développements

Premiers développement sur l’arrestation de six soldats arméniens Six soldats arméniens ont été capturés par les forces azerbaïdjanaises tôt jeudi, dans le cadre d’une impasse militaire persistante à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré que les soldats avaient été « encerclés et faits prisonniers » alors qu’ils fortifiaient leur poste frontalier dans la province orientale de Gegharkunik, en Arménie.

« Les mesures nécessaires sont prises pour ramener les militaires capturés », a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

Dans un communiqué, le ministère a (...)