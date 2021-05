Erevan souhaite le déploiement d’observateurs internationaux à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le Premier ministre Nikol Pashinian a demandé jeudi le déploiement d’observateurs internationaux le long de certaines parties de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, où les troupes des deux pays sont engagées dans une impasse depuis deux semaines.

La tension s’est encore accrue après la capture de six soldats arméniens par les forces azerbaïdjanaises tôt dans la matinée.

« Si la situation n’est pas résolue, cette provocation pourrait inévitablement conduire à un affrontement de grande ampleur », a déclaré M. Pashinian lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité arménien tenue jeudi soir.

Il a déclaré que l’Arménie et l’Azerbaïdjan devraient retirer leurs troupes des zones frontalières et laisser la Russie et/ou les États-Unis et la France, les deux autres pays qui coprésident le groupe de Minsk de l’OSCE, y déployer leurs observateurs.

« La présence d’observateurs dans ces zones est nécessaire pour que chaque partie puisse être certaine que l’autre respecte l’accord et ne masse pas de troupes le long de la frontière », a-t-il déclaré.

Le désengagement des troupes et le lancement de la mission d’observation, a poursuivi M. Pashinian, devraient être suivis d’un processus de « vérification des points frontaliers » supervisé par la communauté internationale.

« Si l’Azerbaïdjan souhaite réellement vérifier les points frontaliers [contestés], il ne devrait avoir aucune raison de rejeter ce plan », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez considérer cela comme une proposition officielle adressée à la Russie, aux pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et à l’Azerbaïdjan. J’espère que cette proposition sera acceptée. »

« Si nous ne suivons pas cette voie, la situation deviendra inévitablement hors de contrôle », a averti le dirigeant arménien.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate à la proposition de la part des pays coprésidents du Groupe de Minsk ou de l’Azerbaïdjan.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a déclaré plus tôt dans la journée qu’Erevan devrait commencer à discuter avec Bakou de la délimitation et de la démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

La Russie a proposé la semaine dernière la création d’une commission arméno-azerbaïdjanaise sur la démarcation de la frontière afin de mettre un terme au différend qui a éclaté après l’avancée de plusieurs kilomètres des troupes azerbaïdjanaises dans les provinces arméniennes de Gegharkunik et Syunik, du 12 au 14 mai. M. Pashinian a subordonné la création de cet organe au retrait des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien.

Bakou nie que ses forces aient pénétré en Arménie à plusieurs endroits de la frontière.