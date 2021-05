Le Département d’État demande la libération immédiate des prisonniers arméniens

À la suite de la détention de six soldats arméniens par les forces azerbaïdjanaises tôt jeudi, et deux jours après qu’un autre soldat arménien servant dans la région arménienne de Gegharkunik a été tué par les forces azerbaïdjanaises, le département d’État américain a publié un communiqué exprimant les inquiétudes des États-Unis face aux développements récents frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Appelant spécifiquement l’Azerbaïdjan à libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et autres détenus, rappelant à l’Azerbaïdjan ses obligations en vertu du droit international humanitaire de traiter tous les détenus avec humanité et rejetant le recours à la force pour délimiter la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Déclaration du département d’État

Les États-Unis sont préoccupés par les événements récents le long de la frontière internationale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, notamment la détention de plusieurs soldats arméniens par les forces azerbaïdjanaises. Nous appelons les deux parties à résoudre d’urgence et pacifiquement cet incident. Nous continuons également d’appeler l’Azerbaïdjan à libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et autres détenus, et nous rappelons à l’Azerbaïdjan ses obligations en vertu du droit international humanitaire de traiter tous les détenus avec humanité.

Les États-Unis considèrent que tout mouvement le long des zones non délimitées de la frontière internationale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est provocateur et inutile. Nous rejetons l’usage de la force pour délimiter la frontière et appelons les deux parties à revenir à leurs positions antérieures et à cesser la fortification militaire de la frontière non délimitée et la mise en place de mines terrestres. Plus précisément, nous demandons à l’Azerbaïdjan de réinstaller ses forces dans les positions qu’elles occupaient le 11 mai.

Nous demandons également à l’Arménie de réinstaller ses forces dans les positions qu’elles occupaient le 11 mai et saluons les déclarations d’intention à cet effet. Ces actions atténueront les tensions et créeront un espace pour un processus de négociation pacifique pour délimiter la frontière de toute urgence. Les États-Unis sont prêts à soutenir ces efforts.

Les États-Unis exhortent les parties à reprendre dès que possible des négociations de fond sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour parvenir à un règlement politique à long terme du conflit du Haut-Karabakh.