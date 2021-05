Le Parlement Belge demande la libération des prisonniers arméniens

La Chambre des représentants du Parlement belge a adopté, le 27 mai, à l’unanimité une résolution appelant l’Azerbaïdjan à « libérer immédiatement tous les autres captifs arméniens, y compris les civils. » « Selon l’article 8 de la déclaration de cessez-le-feu du 9 novembre, ainsi que la Convention."

« Le Parlement a fermement condamné les nombreuses allégations de torture de prisonniers ».

Le parlement a appelé le gouvernement fédéral à « prendre les mesures appropriées pour soutenir la libération immédiate et inconditionnelle et le retour en toute sécurité de tous les captifs arméniens restés en Azerbaïdjan ».

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, 188 prisonniers de guerre arméniens se trouvent toujours en Azerbaïdjan. L’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre prévoyait l’échange immédiat et complet des prisonniers. Cependant, l’Azerbaïdjan n’a pas libéré ses captifs et arrêté d’autres soldats et civils arméniens dans les jours qui ont suivi la fin des combats. L’Arménie, à son tour, a libéré tous les prisonniers de guerre dès la fin des combats.

En outre, nous avons également appris que les forces azerbaïdjanaises ont arrêté six nouveaux militaires arméniens le jeudi 27 mai à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Cette arrestation fait suite aux récentes incursions continues sur le territoire arménien à plusieurs points de la frontière.

Ces incidents font partie de la stratégie de tension de l’Azerbaïdjan avec l’Arménie.

Le Comité arménien de Belgique appelle le gouvernement à accéder à la demande du parlement et à intervenir dans la libération immédiate de tous les prisonniers arméniens.

Le Comité des Arméniens de Belgique est l’organe exécutif et président de la communauté arménienne locale. En 1922, les instituts arméniens s’étaient réunis dans une conférence élue par tous les habitants belges d’origine arménienne. Le nombre d’Arméniens dans le pays est estimé à plus de 30 000.

Comité des Arméniens de Belgique