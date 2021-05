La Compagnie Yeraz en DVD

20 ans d’existence et une vie déjà bien remplie pour la Compagnie Yeraz qui, depuis ses débuts en l’an 2000, souffle un vent nouveau sur la danse traditionnelle arménienne.

Animée d’une flamme créatrice débordante, la fondatrice et chorégraphe, Christina Galstian Agoudjian, a su mêler modernité et poésie pour donner une nouvelle dimension à cet art vivant arménien.

Dans un contexte de crise sanitaire et en attendant que les salles puissent à nouveau accueillir leur public, la compagnie vient de sortir le DVD de son dernier spectacle, Le Rêve de nos Montagnes, afin que chacun puisse prolonger un peu de magie chez soi.

Acheter le DVD du spectacle de la compagnie Yeraz Le Rêve de nos Montagnes, sur la plateforme associative Helloasso ou commandez le par email : [email protected]

Par ailleurs, en cette période si difficile pour la survie du monde artistique, il est également possible à chacun de soutenir la compagnie en faisant un don donnant droit à des avantages fiscaux en versant un don à la Compagnie Yeraz sur Helloasso.

Varoujan Carabetian