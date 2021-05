Bakou a un accès complet aux armes d’Israël

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a déclaré jeudi lors d’une discussion avec le Centre international Nizami Ganjavi que son pays avait pleinement accès à des armes israéliennes sophistiquées lorsqu’il a commenté les liens étroits entre Israël et l’Azerbaïdjan, comme souligné dans un communiqué de presse.

La discussion, qui a réuni un certain nombre d’anciens présidents, de premiers ministres, de hauts fonctionnaires, de personnalités politiques de premier plan, de diplomates et de politologues, était basée sur le thème « Le Caucase du Sud : développement régional et perspectives de coopération ».

Interrogé par l’ancien directeur de la Ligue anti-diffamation, Abraham Foxman, sur l’état des relations azerbaïdjanaises et israéliennes au milieu des combats entre Tsahal et les organisations terroristes à Gaza, le président Aliev a déclaré que les relations sont solides et que la coopération entre les deux pays se développe dans un nombre de zones.

« Répondant à la question sur nos relations avec Israël, je veux dire que nos relations sont très diverses. Nous sommes des partenaires commerciaux actifs et le volume de nos échanges s’accroît ... L’un des domaines importants de notre coopération est l’industrie de la défense. Cette collaboration dure depuis de nombreuses années. Ce n’est un secret pour personne que l’Azerbaïdjan a pleinement accès aux produits de l’industrie de la défense israélienne. À l’heure actuelle, nous sommes déjà au stade de nouveaux progrès dans ce domaine », a déclaré le président Aliev.

Le président Aliev a également noté que le tourisme entre les deux pays était en augmentation, entraînant des vols quotidiens et des voyages mutuels effectués par des citoyens des deux pays. Le président azerbaïdjanais a en outre souligné l’importance de la communauté juive du pays dans la construction des liens entre l’Azerbaïdjan et Israël, leur confort et leur acceptation dans la société azerbaïdjanaise et le soutien que les institutions communales reçoivent de l’État.

« Un autre domaine prometteur de notre interaction est l’agriculture. Comme vous le savez, Israël a réussi à créer l’industrie agricole mondiale développée dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. C’est un très bon exemple pour nous, et nous pouvons utiliser cette technologie à la fois dans les territoires libérés et dans l’ensemble du pays », a déclaré le président Aliev.

La conversation a également porté sur le conflit en cours entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie au sujet de la région du Haut-Karabakh, dans lequel Israël a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Jérusalem Post