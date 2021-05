Un soldat arménien tué dans un accrochage armé avec l’Azerbaïdjan

Erevan, 25 mai 2021 (AFP) - Un soldat arménien a été tué mardi dans un accrochage armé avec les forces azerbaïdjanaises à la frontière entre les deux pays, qui s’étaient affrontés l’automne dernier lors d’une guerre, a annoncé le ministère arménien de la Défense.

« Un militaire a été tué dans un échange de tirs après que les forces azerbaïdjanaises ont ouvert le feu au point frontalier de Verin Chorja dans le district de Guégarkounik », dans l’est de l’Arménie, selon un communiqué du ministère. Il précise cependant que le « calme » est désormais revenu.

L’Azerbaïdjan n’avait pas réagi en fin d’après-midi mardi à cet incident qui a eu lieu à 14H20 (10H20 GMT).

Des tensions frontalières avaient déjà failli dégénérer plus tôt ce mois-ci entre ces deux ex-républiques soviétiques du Caucase.

La région où l’incident de mardi a eu lieu est frontalière du district de Kalbajar, que les forces azerbaïdjanaises ont repris cet automne après quasiment trois décennies sous contrôle arménien.

Ce territoire et d’autres formaient un glacis autour du Nagorny Karabakh, région azerbaïdjanaise à majorité arménienne de facto sous contrôled’Erevan.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont combattus, faisant quelque 6.000 morts, à l’automne 2020 pour cette enclave. Un conflit qui s’est soldé par une défaite militaire arménienne.

Les forces azerbaïdjanaises ont pu depuis être redéployées dans les territoires frontaliers reconquis, entraînant des tensions.

Avant l’incident armé de mardi, l’Arménie avait accusé son voisin d’avoir violé la frontière pour prendre le contrôle de terres au bord du Lac Sev, que se partagent les deux pays.

Bakou avait démenti vouloir infiltrer ou occuper des territoires arméniens

et indiqué avoir simplement déployé des gardes-frontières de son côté de la

limite territoriale.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a de son côté cependant annoncé le 20 mai qu’un accord avec l’Azerbaïdjan était en préparation, sous l’égide de la Russie, concernant la délimitation et démarcation de leur frontière.

Pour sa part, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev s’est dit le même jour prêt à des pourparlers de paix avec l’Arménie.

Sous pression de l’opposition depuis la défaite militaire de l’automne 2020, Nikol Pachinian est quant à lui en campagne électorale après avoir dû convoquer des législatives anticipées en juin.