Le buste de Charles Aznavour a été dévoilé à Paris

Le 22 mai, nous célébrons le 97e anniversaire de Charles Aznavour - grand artiste, philanthrope et cofondateur de la Fondation Aznavour.

Charles Aznavour est l’ambassadeur de la culture, de la chanson et de la langue françaises dans le monde. Sa carrière a débuté en France, mais sa renommée s’est étendue au-delà du pays, les salles de concert les plus prestigieuses l’ont applaudi debout. Après le tremblement de terre dévastateur en Arménie en 1988, Charles Aznavour a entrepris des activités humanitaires. Son travail philanthropique s’est ensuite étendu du Japon à Haïti avec une aide fournie à des milliers de personnes à travers le monde.

La mairie de Paris en collaboration avec la Fondation Aznavour a organisé le dévoilement du buste de Charles Aznavour à Paris à l’occasion du 97e anniversaire de l’artiste légendaire.

Le lieu de l’installation de la statue est très symbolique. Le buste est situé au carrefour de l’Odéon, à côté de la rue Monsieur le Prince, où les Aznavourian ont vécu après avoir échappé au Génocide arménien.

Nicolas Aznavour, cofondateur et président du conseil d’administration de la Fondation Aznavour, et Anne Hidalgo, maire de Paris, ont tenu des discours lors de l’événement.

« Grâce à son caractère assidu et à son talent, il est devenu une figure emblématique de la chanson et de la culture française dans le monde. Aujourd’hui, nous sommes heureux de participer à l’inauguration de son buste rue Monsieur le Prince à Paris. En tant que cofondateur de la Fondation Aznavour, je tiens à remercier Madame Hidalgo, Monsieur Lecoq et la Municipalité de Paris pour leur soutien et l’organisation de cet événement.

Lorsque mon père a visité l’Arménie pour la première fois, la sculptrice Alice Melikian lui a offert ce buste. Pendant des années, ce buste est resté dans notre maison, mais désormais il appartiendra à tous les Parisiens et à ses visiteurs. Nous espérons ainsi contribuer à préserver cette mémoire collective et son œuvre », a déclaré Nicolas Aznavour dans son discours.

« Charles Aznavour et Paris, c’est une très grande et très belle histoire d’amour. Il a célébré son amour de la capitale avec ses chansons inoubliables. Comment ne pas penser ici ce matin à « J’aime Paris au mois de mai », « J’ai vu Paris », « Gosse de Paris », et bien sur « La Bohème ». Autant de titres, autant de monuments de la chanson qui traduisent son admiration pour Paris. Cet amour, je le disais, est évidemment réciproque.

Chers amis, c’est un grand jour et c’est un bonheur d’être avec vous ce matin pour inaugurer ce buste de Charles Aznavour. C’est toujours avec une grande emotion que nous nous retrouvons pour rendre hommage à Charles Aznavour », a dit Mme Anne Hidalgo dans son discours.

L’événement a également réuni des membres de la famille Aznavour, les amis de Charles Aznavour, ses collègues, des personnalités et des artistes français.



La Fondation Aznavour, créée par Charles Aznavour et son fils Nicolas Aznavour, vise à poursuivre le développement et la mise en œuvre des projets éducatifs, culturels et sociaux initiés par l’artiste légendaire. Depuis 2018 un autre axe important de notre mission est la préservation et la perpétuation de l’immense patrimoine culturel et des valeurs humanitaires d’Aznavour.

La Fondation Aznavour a initié un projet - l’érection d’une série de monuments à Charles Aznavour dans différentes villes du monde. Ce projet est conçu et mis en œuvre en collaboration avec des gouvernements locaux, des organisations différentes, les représentants de la diaspora arménienne et avec le soutien des donateurs souhaitant rendre ainsi hommage à l’artiste légendaire.

La première coopération dans le cadre de ce programme est menée avec le gouvernement français, notamment avec la ville de Paris. Les projets de monuments dans d’autres villes sont également en cours d’élaboration et nous vous en tiendrons informés dans un proche avenir.