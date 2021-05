La minute à l’antenne des médias pour la campagne électorale coûte de 1 800 à 100 000 drams

Pour la campagne électorale des législatives du 20 juin prochain qui débute officiellement sur les médias d’Arménie le 7 juin coûtera aux partis politiques la somme de 1 800 à 100 000 drams la minute pour les annonces. Les télévisions où ces annonces publicitaires seront les plus coûteuses sont Armenia TV et Shant et la moins chère la chaîne Dar-21.

La Chaîne de Télévision Publique d’Arménie facturera quant à elle la somme de 45 000 drams la minute de communication politique.

Les chaînes de télévision Armenia TV et Shant qui sont les plus coûteuses factureront 100 000 drams la minute. Ketron TV la chaîne de Gaguik Dzaroukian facturera quant à elle 40 000 drams tout comme A-Tv.

A Yerkir Media elle est de 36 000 drams, Freenews.am de 25 000, Armnews de 20 000, 5-Alik (Cinquième chaîne) de 12 000, Nor Hayastan de 11 144 et Dar-21 de 8 000.

Les télévisions régionales sont plus abordables. Ainsi Delta TV de la région d’Aragadzotn facturera selon les horaires de passages de la journée de 3 000 à 16 000 drams.

La chaîne Geghama de la région de Gegharkounik facturera 12 000 drams la minute. La chaîne Fortuna de la région de Lori est à 25 200.

Pour les radios, la moins chère est Aratchin Dzrakir avec 1 800 drams. Erévan FM est à 3 480 drams, Radio Djan à 3 200, Radio Hay à 2 700, Avtoradio à 3 900, Europa Plus à 3 480, Hay FM à 3000, Impuls Radioprogramme à 2 900, Radio Chanson Erévan à 2 500, Radio Marchal à 2 500, Armnews FM à 2000.

Krikor Amirzayan