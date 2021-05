Robert Kotcharian a évoqué ses désaccords avec Serge Sargsyan

Robert Kotcharian, le deuxième président de l’Arménie qui est à la tête de la liste « Arménie Alliance » pour les prochaines élections législatives du 20 juin a tenu une réunion d’information le 25 mai. Robert Kotcharian a ainsi répondu aux médias et notamment aux rumeurs faisant état de désaccords avec le troisième président de l’Arménie, Serge Sargsyan.

« À mon avis, ce sujet est révolu depuis longtemps, nous nous présentons aujourd’hui aux élections dans différents blocs. Je ne pense pas que ce soit aujourd’hui le sujet sur lequel nous devrions avoir des débats et des discussions » a déclaré Robert Kotcharian. Il a ainsi répondu à la question de posée par un journaliste sur ces désaccords avec Serge Sargsyan. « Connaissez-vous deux personnes entre lesquelles il n’y a pas de désaccord ? Peut-être que quelque chose comme ça arrive aux couples… Je ne pense pas que ce soit un sujet qui vaille la peine d’être discuté. Nous suivons notre propre chemin, ils suivent leur propre chemin » a affirmé Robert Kotcharian.

Il a affirmé que lors des élections, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Selon lui, il y a des rivaux dans cette élection avec lesquels il y a des désaccords insurmontables sur l’avenir de l’Arménie, la sécurité et d’autres questions.

« Ensuite, il y a des concurrents avec lesquels il est tout simplement impossible de coopérer. Il existe d’autres types de rivaux. Je pense que nous aurons des discussions encore plus substantielles à ce sujet (coopération avec d’autres forces) lorsque toutes les alliances seront enregistrées » a ajouté Robert Kotcharian.

Krikor Amirzayan