Quand Aliev dessine les contours de sa politique au Sud-Caucase

Le 20 mai, l’association azérie Nizami Ganjavi International Center a organisé une conférence par vidéo entre différents acteurs internationaux et Aliev. D’ex-chefs d’Etat, de Premiers ministres, de hauts fonctionnaires, de personnalités politiques de premier plan, de diplomates et de politologues, ont débattu du thème : « Le Caucase du Sud : Développement régional et perspectives de coopération ».

Dans cette discussion par web interposé, le président azéri a décrit sa politiques des prochains mois et prochaines années.

Sur sa vision de la situation en Arménie :

« Si nous examinons la situation actuelle en Arménie, nous constatons que la situation est bien pire que lorsque l’Arménie est devenue un pays indépendant, car aujourd’hui l’Arménie n’a pas d’armée. Elle a été détruite, et le pays est dans une crise politique permanente depuis plus de six mois.

Il y a un degré considérable de méfiance dans la société, des accusations mutuelles, et le discours des dirigeants politiques dépasse tout cadre acceptable. ( ...). Nous devons maintenant nous tourner vers l’avenir. (...) Nous espérons que le moment viendra où nous parlerons effectivement de coopération active dans le Caucase du Sud et d’intégration. Nous avons tous déjà fait des propositions et des initiatives importantes, d’ailleurs, qui sont reflétées dans la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020, notamment en ce qui concerne l’ouverture des communications et l’ouverture de nouveaux couloirs de transport. Je peux vous dire que le travail a déjà commencé pour la mise en œuvre de ce projet. L’Azerbaïdjan a déjà alloué des ressources techniques et financières à cet effet. Et lorsque le corridor de Zangazur sera ouvert, il ouvrira de nouvelles opportunités pour tous les pays de la région. Par conséquent, je voudrais dire que l’Azerbaïdjan est ouvert à la coopération, ouvert à la planification de notre avenir commun, car nous sommes voisins, que nous le voulions ou non. Nous devons vivre côte à côte, et nous devons réapprendre à vivre côte à côte. Ce n’est pas facile ; les émotions sont là, surtout lorsque les Azerbaïdjanais visitent les territoires libérés et voient la destruction totale. Vous pouvez imaginer le genre d’émotions qu’ils ressentent. Mais le rôle des hommes politiques est de défendre leur programme et d’expliquer que seule l’interaction peut assurer le développement durable, la paix et la sécurité dans la région. »

Sur le rôle de Bakou dans l’acheminement des ressources énergétiques vers l’Europe et de la possibilité de relier logistiquement l’Asie à l’Europe.

La réponse d’Aliev : « Le dernier jour de l’année précédente a été remarquable du point de vue de l’achèvement du projet historique du corridor sud pour le gaz. Ainsi, 3,5 mille km de trois gazoducs intégrés ont été réunis et ils sont connectés comme un projet global. La première livraison de gaz azerbaïdjanais en Europe a eu lieu. C’était un événement historique, car le projet représentait un défi de taille à tous les points de vue, financier, politique et technique, et nous avons vraiment travaillé en bonne équipe, une équipe composée de plusieurs pays. Certains d’entre eux sont membres de l’UE. Nous avons apporté une contribution importante à la sécurité énergétique de l’Europe. Compte tenu des nouvelles découvertes en Azerbaïdjan et du nouveau niveau de production, il s’agit d’un projet pour les décennies à venir. Le gaz d’Azerbaïdjan est un nouveau gaz pour le continent européen, c’est maintenant la seule nouvelle source de gaz pour l’Europe, et il a également renforcé dans une large mesure les relations bilatérales et multilatérales entre les pays concernés. Cette question est donc considérée comme réglée. ( ...)

Je peux vous dire que lors de la mise en œuvre du projet de corridor gazier méridional, toutes les grandes institutions financières mondiales étaient nos partenaires - la Banque mondiale, la BERD, la Banque asiatique de développement, la Banque européenne d’investissement et la banque fondée par la Chine, la Banque d’infrastructure et d’investissement. Ainsi, toutes les grandes institutions financières internationales ont participé au projet et cela a constitué un message clair aux banques commerciales pour qu’elles apportent leur soutien ( ...) »

Sur les pipelines entre l’Azerbaidjan et la Géorgie :

Aliev : « Le premier oléoduc construit à partir de l’Azerbaïdjan au moment de l’indépendance était un oléoduc vers la Géorgie, Bakou-Supsa. Il a été mis en service à la fin des années 90 et a permis à l’Azerbaïdjan de commencer à exporter du pétrole vers les marchés internationaux, et l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan a été construit 6-7 ans plus tard. Il s’agissait donc d’une étape importante du développement qui reflétait notre volonté commune de créer une situation absolument nouvelle dans la région du Caucase du Sud. Il est évident que les projets d’énergie et de transport ont transformé le Caucase du Sud, les deux pays du Caucase du Sud - la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Ils ont permis à nos pays de recevoir des ressources financières supplémentaires. Ils ont accru l’importance de nos pays pour nos partenaires internationaux. Il a forgé un partenariat renforcé qui nous a permis d’investir dans des projets de transport, de connectivité et de production d’électricité. (...) Après l’achèvement de la dernière partie du corridor gazier du sud, le gazoduc transadriatique, tous les chaînons ont été connectés. Dans le même temps, l’achèvement du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars il y a plusieurs années a également permis de relier tous les liens dans la région de la Caspienne, du Caucase et de la Turquie. Par conséquent, nous pouvons penser au futur avec la création de nouvelles connexions. Par exemple, l’un des projets sur lesquels nous travaillons actuellement consiste à étendre notre présence sur le marché européen de l’énergie en rejoignant l’infrastructure des Balkans occidentaux. Nous sommes actuellement dans la phase active des négociations avec plusieurs pays de l’ex-Yougoslavie concernant la livraison de gaz à ces pays. (...) »

Sur les relations de Bakou avec la Russie et les Etats-Unis :

Aliev : « Avant la pandémie, les plus hauts responsables militaires de la Russie et des États-Unis, les chefs d’état-major des armées des deux pays, ont eu des réunions régulières à Bakou. De même, le chef d’état-major de l’armée russe et le commandant militaire de l’OTAN ont eu plusieurs fois un cycle de négociations à nouveau à Bakou. (...) Avec les États-Unis, nos relations sont moins diversifiées qu’avec la Russie, et c’est évident car avec la Russie, nous avons une longue histoire de communications, et nous sommes voisins. Par conséquent, avec la Russie, nos relations sont très diversifiées. Elles couvrent presque tous les domaines. Avec les États-Unis, nos principaux domaines de coopération sont la lutte contre le terrorisme et les opérations de maintien de la paix, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, et maintenant la sécurité énergétique et quelques autres domaines. La politique des deux pays à l’égard de l’Azerbaïdjan a toujours été stable et prévisible, tout comme notre politique à leur égard. Avec ces deux pays, nous entretenons des relations d’importance stratégique. Bien sûr, il s’agit d’agendas différents, mais très ouverts, très clairs et sans aucune surprise, car nous disons toujours ce que nous pensons et nous nous tenons toujours à nos paroles. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons réussi à établir de bonnes relations avec de nombreux pays. Et il n’y a pas que la Russie et les États-Unis. Certains pays n’ont pas de bonnes relations entre eux. Je pense donc que la politique des États-Unis et de la Russie à l’égard de l’Azerbaïdjan continuera à être très stable. Mes récentes communications avec de hauts responsables, avec le président de la Russie, avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et avec le ministre des affaires étrangères de la Russie, montrent que nous voulons étendre notre coopération. Les deux parties considèrent ces relations comme stratégiquement importantes. Ainsi, après la résolution du conflit du Haut-Karabakh, je pense qu’il sera plus facile de planifier l’avenir, car ce conflit bloquait, dans une certaine mesure, certains domaines de coopération où nous pourrions avoir un format de coopération très actif, mais où nous n’avons pas pu le faire pour cette raison. Ainsi, la résolution du conflit du Haut-Karabakh crée une atmosphère absolument nouvelle, et nous espérons que la Russie et les États-Unis continueront à avoir une grande importance pour notre pays. ( ...) ».

Enfin, bizarrement, une question a également été abordée sans qu’elle ne soit reprise par le site officiel du gouvernement azéri. Elle concerne les relations entre Bakou et Tel Aviv. Le Jérusalem Post du 25 mai, lui, ne fait pas cette étrange impasse.

Voici ce qu’Aliev a déclaré : « Nos relations avec Israël ( ...) sont très diverses. Nous sommes des partenaires commerciaux actifs, et le volume de nos échanges est en augmentation... L’un des domaines importants de notre coopération est l’industrie de la défense. Cette collaboration se poursuit depuis de nombreuses années. Ce n’est un secret pour personne que l’Azerbaïdjan a pleinement accès aux produits de l’industrie de la défense israélienne. Actuellement, nous sommes déjà au stade de nouveaux progrès dans ce domaine ( ...) Un autre domaine prometteur de notre interaction est l’agriculture. Comme vous le savez, Israël a réussi à créer l’industrie agricole la plus développée du monde dans des conditions climatiques extrêmement difficiles. C’est un très bon exemple pour nous, et nous pouvons utiliser cette technologie à la fois dans les territoires libérés et dans l’ensemble du pays ».

Selon le journal israélien, la conversation a également porté sur le conflit actuel du Haut-Karabakh, dans lequel Israël a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Pour aller plus loin :

https://en.president.az/articles/51583