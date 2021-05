Inquiétude des membres du Congrès sur le renoncement de l’article 907

Aujourd’hui, les coprésidents bipartis du Congressional Caucus on Armenian Issues, les représentants américains David G. Valadao (R-CA), Adam Schiff (D-CA), Gus Bilirakis (R-FL), Frank Pallone (D-NJ) , et Jackie Speier (D-CA), avec 27 collègues du Congrès, ont envoyé une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken appelant l’administration Biden à arrêter immédiatement l’aide américaine à l’Azerbaïdjan.

La lettre souligne que les membres du Congrès sont préoccupés par le fait que le « Département d’État n’a pas pleinement pris en compte le manque de progrès de l’Azerbaïdjan dans la cessation de ses blocus et autres utilisations offensives de la force contre l’Arménie et le Haut-Karabakh (Artsakh), et a plutôt avancé avec cette dérogation sans détailler sérieusement. problèmes de sécurité nationale. La renonciation de cette année intervient malgré la guerre de 44 jours de l’année dernière, l’adhésion de l’Azerbaïdjan aux mercenaires syriens liés à Al-Qaïda et le renoncement du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à une diplomatie supplémentaire pour résoudre les problèmes en suspens. Ces actions sont incompatibles avec les dispositions de la dérogation en vertu de l’article 907 et démontrent la nécessité urgente de modifier le processus de dérogation de l’Administration pour empêcher que de nouvelles aides ne soient acheminées vers l’Azerbaïdjan jusqu’à ce qu’ils apportent des changements manifestes à leur comportement.

En outre, les membres du Congrès demandent de toute urgence au Département d’État de « suspendre toute aide militaire ou de sécurité existante à l’Azerbaïdjan, y compris l’aide fournie au titre des programmes de renforcement des capacités des partenaires de l’article 333, et de bloquer toute nouvelle aide américaine qui contribue directement ou indirectement aux opérations, activités ou activités militaires de l’Azerbaïdjan. capacités. L’aide de plus de 100 millions de dollars des contribuables américains fournie à l’Azerbaïdjan ces dernières années a considérablement développé les capacités militaires et de surveillance des frontières de Bakou, permettant au gouvernement Aliyev de transférer des ressources vers des opérations offensives contre le Haut-Karabakh (Artsakh) et l’Arménie. S’il était positif d’entendre lors d’un récent appel que l’Administration ne prévoyait pas de fournir une assistance supplémentaire au titre de l’article 333 au-delà de ce qui avait déjà été fourni, le montant accordé à ce jour est en lui-même inquiétant. "

Enfin, les membres du Congrès soulignent que « le gouvernement Aliyev, riche en pétrole, qui continue de détenir illégalement des prisonniers de guerre arméniens et des civils capturés six mois après la fin des hostilités, n’a pas besoin ni ne mérite l’assistance des États-Unis. Les contribuables américains ne devraient pas être invités à subventionner l’Azerbaïdjan tant qu’ils continueront de prendre des mesures de déstabilisation dans la région, d’attaquer les Arméniens vivant dans leur patrie autochtone et d’entraver les efforts en cours pour négocier un règlement pacifique du conflit. En tant que tel, nous demandons l’arrêt immédiat de toute aide militaire ou de sécurité américaine à l’Azerbaïdjan. »

Le représentant du Conseil arménien d’Amérique à Washington DC, Taniel Koushakjian, a déclaré : « L’idée même que notre Congrès américain permettra à la Maison Blanche d’usurper son autorité et de continuer à envoyer des dollars des contribuables au régime tyrannique de Bakou, qui sera sans aucun doute utilisé pour tuer les Arméniens. comme c’était le cas l’année dernière, va à l’encontre de toutes les valeurs américaines qui nous sont chères. La communauté arméno-américaine apprécie grandement le membre du Congrès Valadao et ses collègues du Caucus arménien pour leurs efforts visant à maintenir la politique étrangère américaine sur la bonne voie et nous nous joignons à eux pour exhorter l’administration à faire ce qu’il faut.