Le MAE arménien dénonce les poursuites pénales contre les prisonnier de guerre

Déclaration du ministère arménien des Affaires étrangères sur les poursuites pénales engagées par l’Azerbaïdjan contre des prisonniers de guerre arméniens2 5 mai, 2021

Nous condamnons fermement les poursuites pénales engagées par Bakou contre Lyudvik Mkrtchyan et Alyosha Khosrovyan, qui ont été capturés lors de la récente agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh. En vertu du droit humanitaire international, et notamment des conventions de Genève, ces derniers sont considérés comme des prisonniers de guerre et auraient dû être libérés immédiatement après la fin des hostilités. Au lieu de celà, l’Azerbaïdjan a engagé des poursuites pénales fictives contre eux, violant ainsi ouvertement les normes du droit humanitaire international et ses obligations au titre de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020.

Malgré les nombreux appels de la communauté internationale, l’Azerbaïdjan continue d’utiliser les prisonniers de guerre arméniens comme des otages politiques, et poursuit la politique de torture et de pression psychologique à leur encontre.

Il convient de noter que l’Azerbaïdjan n’a pas encore poursuivi ceux qui ont commis des atrocités et des traitements inhumains à l’encontre des prisonniers de guerre arméniens et des civils capturés, y compris des meurtres, alors que les auteurs eux-mêmes ont documenté leurs crimes et les ont rendus publics.

Bakou néglige de manière flagrante les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la fourniture d’informations sur les militaires et civils arméniens détenus en captivité en Azerbaïdjan. En conséquence, le 9 mars 2021, conformément à l’article 39, paragraphe 2 du règlement de la Cour, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de notifier au Comité des ministres du Conseil de l’Europe ses mesures provisoires contre l’Azerbaïdjan.

Les prisonniers de guerre et les civils arméniens retenus en otage en Azerbaïdjan, quelles que soient les circonstances de leur captivité, doivent être immédiatement libérés et rapatriés sans aucune condition préalable.