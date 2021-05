M. Lavrov fait l’éloge des liens entre la Russie et l’Arménie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait l’éloge de l’état actuel des relations entre la Russie et l’Arménie, parlant d’un « dialogue politique » sans précédent entre les deux États.

« Les relations russo-arméniennes ont passé l’épreuve du temps et je ne doute pas qu’elles continueront à se développer dans un esprit de confiance mutuelle, de coopération stratégique et de partenariat allié », a déclaré Lavrov au journal Argumenty I Fakty dans une interview publiée lundi.

« Notre pays est toujours prêt à se tenir aux côtés du peuple arménien frère », a-t-il ajouté. « En témoignent les efforts de médiation de la Russie et du président Vladimir Vladimirovitch Poutine grâce auxquels les hostilités [dans le Haut-Karabagh] ont été arrêtées et un processus de règlement de la situation dans la région a été lancé. »

« Il existe entre nous un dialogue politique actif sans précédent, fondé sur la confiance mutuelle, au niveau élevé et à d’autres niveaux. Il y a déjà eu deux réunions et de nombreux appels téléphoniques entre les dirigeants de l’Arménie et de la Russie cette année », a-t-il déclaré, ajoutant que les liens commerciaux bilatéraux se développent également.

M. Lavrov a insisté sur le fait que l’accord négocié par la Russie, qui a mis fin à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en novembre, est en cours d’application, malgré le refus persistant de Bakou de libérer plus de 100 soldats et civils arméniens encore en captivité en Azerbaïdjan.

L’accord prévoit la libération inconditionnelle de tous les prisonniers détenus par les parties au conflit.

L’Arménie maintient que l’Azerbaïdjan a violé l’accord en envoyant des troupes à travers plusieurs sections de la frontière arméno-azerbaïdjanaise au début du mois. Elle affirme qu’au moins 500 soldats azerbaïdjanais se trouvent toujours à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Arménie.

L’impasse qui en résulte entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises a conduit le gouvernement arménien à demander officiellement une assistance militaire à la Russie et à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie.

Moscou a répondu en appelant à une délimitation et à une démarcation de la frontière et en proposant d’agir en tant que médiateur dans ce processus. Un projet de loi arméno-azerbaïdjanais pertinent rédigé par ses soins a provoqué des remous à Erevan, les politiciens de l’opposition et d’autres critiques du gouvernement accusant le Premier ministre Nikol Pashinian d’être prêt à céder des territoires arméniens à Bakou.

M. Lavrov n’a pas commenté la demande de soutien militaire russe formulée par Erevan.