Les corps de 4 soldats Arméniens tués lors de la guerre de l’Artsakh découverts hier dans la région de Fizouli (Varanda)

Lors des recherches des corps de soldats Arméniens disparus dans la zone de guerre de l’Artsakh, les sauveteurs Arméniens ont découvert hier 24 mai dans la région de Varanda (Fizouli) en Artsakh occupée, les corps de 4 soldats Arméniens tués lors de la guerre. Les corps étant méconnaissables six mois après la guerre, doivent être soumis aux tests ADN pour déterminer l’identité des victimes.

Depuis l’arrêt de la guerre le 9 novembre 2020 et les opérations de recherches dans les zones de conflit aujourd’hui occupés par l’Azerbaïdjan, ce sont 1 557 corps de soldats, combattants et civils Arméniens qui furent découverts.

Krikor Amirzayan