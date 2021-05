L’Arménie en proie aux bouleversements prévisibles ?, par Armand Nasir

La situation dans le Sud-Caucase, depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, connaît une évolution inquiétante ces derniers temps. Les récents événements aux frontières de l’Arménie marqués par les déclarations, fin avril, du président Aliev concernant l’ouverture « par la force » d’un passage entre l’Azerbaidjan et le Nakhijevan et l’entrée des soldats azéris dans la région du lac Sev (nord de Sissian), le 12 mai, devraient nous conduire à rechercher les tenants et les aboutissements de ces développements.

En Arménie, en dépit du sentiment de désordre et d’incertitude au sein de la population encore sous le choc de la lourde défaite militaire de l’an dernier, des voix se font entendre, pour démasquer, en clarifiant les enjeux, les intrigues, aux dépens de l’Arménie, des acteurs du « grand jeu » sud-caucasien avec la complicité de leurs affidés locaux. Ces voix dénotent des bouleversements qui se profilent à l’horison et nous mettent en garde contre une nouvelle configuration géopolitique vraisemblablement défavorable aux Arméniens.

Le cessez-le-feu de novembre 2020 et le groupe de Minsk



Le processus de Minsk, enclenché en 1992 pour trouver une solution négociée au conflit du Haut-Karabagh, avait connu une accéleration au cours de la décennie 2000, avec la confirmation à Paris des principes élaborés à Helsinki (non-recours à la force pour résoudre un conflit, respect de l’intégrité territoriale, droit des peuples à l’auto-détermination). Par la suite, les principes de Madrid, fondés sur ces 3 principes, ont, pour leur part, constitué un acte concret suite aux efforts des co-présidents du groupe sur lequel il y eut consentement. En effet, ce document qui comprend 6 points(*), a été accepté par les parties au conflit, l’Arménie et l’Azerbaidjan, outre sa « bénédiction » par les trois chefs d’Etat américain, russe et français.

On se souvient qu’au lendemain de la signature de l’accord de cessez le feu de novembre dernier, le président Aliev, dans ses déclarations publiques, a considéré que le conflit du Haut-Karabagh était résolu, alors que la France, par la voix du président Macron, a soulevé la question relative à l’implication du groupe de Minsk dans la résolution du conflit. Les propos du président français laissaient entedre que le dernier mot devrait revenir au groupe de Minsk, celui-ci étant mandaté, en son temps, par l’OSCE en vue de trouver une solution satisfaisant les deux parties. Dans cet esprit, l’accrod de novembre 2020 s’était réalisé hors du cadre du processus de Minsk.

L’arrivée de Joe Biden à la présidence américaine en janvier 2021 a remis sur la table cette problématique. D’après l’analyste arménien, Stopya Safaryan, Moscou, signataire du document de Madrid, a introduit 3 des 6 points de celui-ci dans l’accord de cessez le feu. Cet accord contient 9 points, dont 2 respectent ce qui avait été convenu à Madrid, la remise des districts adjacents (Aghdam, Kelbajar, ...) de l’ancienne Région autonome du Nagorny-Karabagh à l’autorité de Bakou, le retour des réfugiés. Quant à la mise en place d’un contingent pour le maintien du cessez le feu, force est de constater qu’il y a non-respect de la part de la Russie du « gentleman agreement » des 3 co-présidents suivant lequel aucun n’enverrait au Haut-Karabagh ses troupes dans le cadre du dispositif de maintien de la paix. Or, les troupes présentes actuellement sont exclusivement russes, ce que suggerait le plan Lavrov.

A quel prix Ilham Aliev a-t-il accepté l’installation des troupes russes dans le réduit artsakhiote ?

C’est en effet la question qu’on peut se poser et que se pose publiquement Armen Chibukhjyan (ARTN), analyste politique. Compte tenu de l’avance des troupes azéries aux portes de Stépanakert et la débande de l’armée arménienne, on peut supposer que l’ennemi était en mesure d’occuper la capitale du Haut-Karabagh, puis les autres secteurs restés aux mains des Arméniens. Certains « bons esprits » chez les Arméniens rétorquent que l’Azerbaidjan ne pouvait pas (et ne pourra pas) aller contre la volonté de Moscou. Peut-être, mais le fait est qu’un Karabagh entièrement occupé par l’armée azérie aurait enlevé aux Russes la possibilité de s’installer dans la région.

Posons la question autrement. Quelle a été la contrepartie réclamée par le président azéri, fortement soutenu par Ankara, pour laisser le contingent russe s’introduire très rapidement dans les parties non-occupées de l’Artsakh ? L’analyste estime qu’outre la reprise des districts perdus en 1993-94, Shushi, ... , le maître de Baku a obtenu la disposition concernant la zone de Meghri (point 9 de l’accord de cessez-le-feu), permettant l’ouverture d’accès de l’Azerbaidjan au Nakhijevan. Ce qui, dans l’esprit des Azéris, doit être le pendant du corridor de Lachin dans le cadre d’une disposition générale de déblocage des voies de communication.

Tandis que les troupes russes continuent de renforcer leur présence et d’étendre leur action philantropique, afin d’emporter l’adhésion de la population du territoire, interviennent les provocations de l’Azerbaidjan (maintien des prisonniers de guerre arméniens, occupation des parcelles de territoire en Arménie, ...) à l’égard de l’Arménie.

Provocations et agression azéries, mais attitude « timorée » de Moscou



Qu’a dit notre principal allié dans la région, lorsque les militaires azéis ont franchi la frontière dans la zone du lac Sev (ou dans le Gégharkounik) ? Moscou a dépéché le Général Mouradov pour trouver un arrangement. Ce dernier n’est-il pas le chef du contingent russe, chargé du respect du cessez-le-feu au Haut-Karabagh et non en Aménie, s’est interrogé Ara Papyan, membre du conseil du Pôle National Populaire, le 18 mai, sur une plateforme d’information arménienne ?

Pour leur part, le président Poutine et son porte parole, Dimitry Peskov, se sont empressés de souligner la nécessité de mettre en œuvre « tous les points » de l’accord de cessez-le-feu. Vraisemblablement, selon l’analyste Hovsep Khurshudyan (organisation « Citoyen libre »), l’intervention de l’Azerbaidjan a eu lieu en l’absence voulue de contre-indication, sinon à l’instigation de Moscou.

L’analyste se dit convaincu que Moscou s’emploie à contrôler la zone de Meghri. Il craint qu’un dispositif de passage exclusif (sovereign passage) se matérialise au profit de l’Azerbaidjan. L’idée du corridor est apparue suite à celle, refusée à l’époque, d’un échange de territoires (Nord-Karagagh contre Meghri) qu’avait suggéré l’ancien diplomate américain, Paul Goble en 1999.

Pourquoi le Kremlin souhaite-t-il contrôler Meghri ?

La zone de Meghri, la seule avec la frontière géorgienne au nord, permet à l’Arménie de communiquer avec l’extérieur dans un contexte de blocage décidé par la Turquie et l’Azerbaidjan. Outre un verrou contre l’expansion du pan-turquisme, elle permet la communication et la circulation des biens ou encore l’évacuation au prix compétitif du gaz et du pétrole de la mer caspienne. Elle est donc un enjeu géopolitique et géostratégique important.

Dans un contexte de concurrence et de recherche d’extension de leur prépondérance que mènent certains Etats, Washington, sans vouloir bousculer les choses, tend à renforcer son influence géopolitique dans le Sud-Caucase, comme l’a souligné Julien Zarifian dans son ouvrage (**). Ainsi, la perspective d’une percée de la route de la soie de la zone océan Indien et du Golfe persique à travers l’Iran, en passant par l’Arménie et la Géorgie pour atteindre l’Europe via la mer Noire intéresserait grandement les USA et l’UE. En ce sens, selon la thèse d’Armen Chibukhjian, une frontière entre l’Iran et l’Arménie assurera un trafic nord-sud contournant les voies traditionnelles russes. L’analyste rappelle que l’Occident a toujours exigé la restitution des 7 districts autour du Haut-Karabagh à l’Azerbaidjan et dans ces conditions, « Moscou devrait donner à l’Azerbaidjan plus que l’Occident ». L’ouverture d’une voie de communication par Meghri permettant l’accès au Nakhijevan constituerait ce plus. Cependant, ce passage devrait être placé sous le contrôle russe, ajoute Hovsep Khurshudyan qui parle d’« Idlibisation » de cette zone.

Finalement, par sa mainmise sur Meghri/Siyunik, la Russie contrôlerait et éventuellement limiterait à sa guise les flux est-ouest comme les flux nord-sud à cet endroit. Ne l’a-t-elle pas fait à l’égard du gaz iranien exporté vers l’Arménie ? Moscou s’étaient opposé au projet de gazoduc iranien d’un diamètre de 1,5 m prévu au départ, pour le réduire à 750 mm et finalement, le gazoduc est passé sous le contrôle de Gazprom. Avec de telles dispositions, le gaz iranien et éventuellement le gaz qatarien ne peuvent pas atteindre le marché européen via l’isthme du Caucase. Il en sera de même pour d’autres biens, si les intérêts russes le dictent.

Armand Nasir

(*) Principes de Madrid (présentés dans le désordre) sont : prise en considération de la Région autonome du Nagorny Karabagh (RANK), corridor de Lachin (qui doit avoir le même statut que la RANK) liant le territoire à l’Arménie, retour des réfugiés, retour à l’autorité de Bakou des districts limitrophes du Nagorny Karabagh, mise en place d’une force de maintien de la paix et organisation d’un référencum pour le statut final du territoire.

(**) Les Etats-Unis au Sud-Caucase post-soviétique, L’Harmattan, septembre 2012.