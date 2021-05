La sécurité de l’Arménie passe par une défaite de Pachinian aux élections, selon Ter Petrossian

Quelques jours après avoir annoncé son entrée en lice dans la campagne pour les législatives anticipées du 20 juin à la tête de son parti Congrès national arménien (HAK), le premier président de l’Arménie indépendante, Levon Ter Petrossian, a une fois encore désigné le départ de Nikol Pachinian comme un enjeu majeur du scrutin à venir, le seul même, qui valait qu’il tende la main à ses successeurs et ennemis jurés, les ex-présidents Robert Kotcharian et Serge Sarkissian, en vue de former une alliance dans cet objectif. Les deux anciens présidents, qui partent en campagne avec leur alliance respective, ont (...)