L’Iran et l’Arménie réaffirment l’importance de leur frontière commune face aux menaces de Bakou

Les responsables arméniens et iraniens ont intensifié lundi 24 mai des négociations en vue de développer les relations commerciales entre les deux pays, notamment les infrastructures frontalières en vue de renforcer leurs capacités de transit, au moment où le regain de tensions sur la frontière arméno-azérie compromet fortement les projets annoncés d’une ouverture progressive de cette frontière, au tracé encore incertain et potentiellement facteur de crise et de conflit. Les promesses annoncées par Erevan d’une levée partielle du blocus imposé à l’Arménie par l’Azerbaïdjan et la Turquie, qui auraient été portées par l’accord de cessez-le-feu qu’avait dû signer le 9 novembre 2020 le premier ministre arménien Nikol Pachinian avec le président azéri Ilham Aliev sous l’égide du président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre de six semaines au Haut Karabagh sont oubliées, alors que l’armée azérie semble désireuse de percer par la force à travers le sud de l’Arménie un corridor vers l’enclave azérie du Nakhitchevan et au-delà la Turquie, sans aucune contre partie pour les Arméniens. L’Arménie se tourne donc naturellement vers l’Iran, avec laquelle elle partage une courte frontière et qui s’inquiète lui aussi des mouvements de troupes et des risques de modifications des frontières entre ses voisins arménien et azéri, d’autant qu’il compte une importante minorité azérie, qui suit de près l’évolution de la situation de l’autre côté de l’Araxe, en Azerbaïdjan. L’Iran, qui compte par ailleurs sur une politique moins hostile de Washington depuis l’accession à la Maison Blanche de Joe Biden, avait aussi intérêt à afficher une certaine proximité avec Erevan, pour tenter d’endiguer la politique de conquête néo-ottomane du président turc Erdogan au Sud-Caucase. Autant dire que la crise provoquée par l’intrusion le 12 mai de soldats azéris sur le territoire arménien dans les provinces méridionales du Syunik et du Gegharkunik, où ils étaient toujours présents en dépit des efforts d’arbitrage de la Russie, était inscrite en priorité à l’agenda des discussions le 17 mai entre l’ambassadeur arménien en Iran, Artashes Tumanian et le ministre iranien des routes et du développement urbain, Mohammad Eslami. L’ambassadeur arménien avait alors fait savoir que l’Arménien comptait sur le soutien de l’Iran dans cette crise dont l’Azerbaïdjan refuse d’assumer la responsabilité, en affirmant que ses troupes, loin d’occuper le territoire arménien, n’avaient fait que renforcer leurs positions sur le côté azéri de la frontière.



M.Eslami a officiellement apporté son soutien à l’Arménie en effectuant une visite officielle lundi à Erevan où il rencontrait le ministre arménien chargé de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikian, à qui il a proposé l’aide de l’Iran pour moderniser et développer les axes de comunication reliant l’Iran au Syounik, réaffirmaint ainsi la volonté de la République islamique d’Iran de continuer à partager une frontière avec son ami et partenaire arménien. Dans un communiqué, le service de presse de S.Papikian a indiqué qu’il avait tenu informé M.Eslami des projets du gouvernement arménien en vue de reconstruire les axes majeurs maillant le Syounik, dont certains sont devenus caducs, en raison d’une menace azérie qui s’est dépoyée aux frontières de la région, depuis que les Arméniens ont dû abandonner aux Azéris victorieux après la guerre, les « zones tampons », de Kelbadjar notammant, entre l’Arménie (Syounik) et le Haut Karabagh proprement dit, qu’ils contrôlaient depuis 1994 au titre d’une « monnaie d’échange » pour une paix durable. Le communiqué précise que M.Eslami aurait fait part de la volonté de la partie iranienne de participer à ce projet de rénovation des infrastructures routières. S.Papikian lui auraitbfait savoir que Erevan était disposé à faire appel à des entreprises de construction iraniennes dans cet objectif. Les deux responsables ont réaffirmé l’engagement de leurs gouvernements respectifs dans un ambitieux projet visant à créer un corridor de transport qui relierait les ports iranuens du Golfe persique à la Mer Noire à travers l’Arménie et la Géorgie. S.Papikian a ajouté que son ministère planchait sur un texte de loi qui viserait à diminuer de manière considérable les taxes de transit payées par les compagnies iraniennes faisant transiter leurs marchandises par le territoire arménien. Signe de cette intense acticvité diplomatique, le chef du Comité des revenus de l’Etat d’Arménie (SRC), Edvard Hovannisian, a rencontré le même lundi, lors d’une visite à Téhéran, le chef du service des douanes d’Iran, Mehdi Mirashrafi. Selon le SRC, les discussions ont porté surtout sur la modernisation et le développement prévu de l’unique poste-frontière entre l’Arménie et l’Iran. E.Hovannisian aurait à cette occasion affirmé que les nouvelles installations douanières faciliteraient le transport de frêt entre les deux pays et ne pourraient que développer le commerce bilatéral, déjà encouragé par une zone franche qui s’étend aux abords du poste frontière de Meghri.



La question de la crise frontalière arméno-azérie était plus directement au cœur des discussions qu’ont eux le même jour le ministre des affaires étrangères arménien Ara Ayvazian et l’ambassadeur arménien à Erevan, Abbas Badakhshan Zohouri. Le ministère arménien a indiqué à cette occasion qu’A. Ayvazian avait “souligné le caractère impératif d’une retrait immédiat et inconditionnel des forces azerbaïdjanaises qui ont violé la souveraineté territoriale de l’Arménie”. Cette rencontre semblait aussi avoir vocation à préparer la venue, annoncée dans le même temps, du ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Mohammad Javad Zarif, qui effectuera une visite officielle à Bakou et à Erevan, respectivement mardi et mercredi. Mojtaba Zolnour, président du Comité du Parlement iranien sur la sécurité nationale et la politique étrangère, avait exprimé un soutien sans équivoque à l’intégrité territoriale de l’Arménie en réagissant la semaine dernière à l’incident grave à la frontière arméno-azérie. “Il serait inacceptable pour nous qu’ils s’emparent d’une partie du territoire arménien et modifient nos frontières”, avait déclaré le haut responsable iranien dans une allusion évidente aux déclarations martiales des autorités de Bakou relatives à la création par la force d’un corridor qui longerait le fleuve Araxe, privant ainsi l’Arménie de sa frontière avec l’Iran. La province méridionale arménienne du Syounik a une frontière tant avec l’Iran qu’avec l’Azerbaïdjan. Profitant des acquis territoriaux aux dépens des Arméniens à la faveur de la guerre du Karabagh de l’automne 2020, le président Ilham Aliyev avait clairement énoncé ses visées sur le Syounik, qu’il tient pour un territoire historiquement azéri, et avait menacé encore récemment, si ce n’est de s’en emparer, du moins de créer par la force un “corridor” reliant le Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan, via la province arménienne frontalière de l’Iran, dans le mépris des termes du cessez-le-feu arméno-russo-azéri, qui prévoirait la création d’un axe reliant les deux entités azéries à travers le territoire arménien, en échange de la sécurisation du corridor de Latchine, seul axe reliant désormais l’Arménie au Karabagh, et du transit des marchandises arméniennes par le territoire de l’Azerbaïdjan.