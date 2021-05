Des membres d’organisations juives rendent visite à un prêtre arménien attaqué à Jérusalem

Environ 200 personnes de diverses organisations juives ont visité le quartier arménien de Jérusalem et ont rencontré les prêtres arméniens Tiran Hakobyan et Arbak Saroukhanyan, qui ont été attaqués par des jeunes religieux juifs extrémistes il y a quelques jours, a déclaré sur Facebook le président du Patriarcat arménien de Jérusalem, le père Koryun Baghdasaryan.

« Au cours de la réunion, ils ont présenté leurs excuses pour l’incident et ont exprimé leur solidarité et leur soutien au patriarcat arménien de Jérusalem et à la communauté arménienne. Les parties ont également discuté du développement des moyens de lutte contre des incidents similaires » a déclaré le père Koryun Baghdasaryan.

Le 18 mai, le Patriarcat arménien de Jérusalem a publié une déclaration condamnant fermement l’agression d’un membre de la communauté, Arbak Saroukhanyan, par des jeunes de nationalité juive alors qu’ils se rendaient à la cathédrale de la Sainte Résurrection.

« Le père Arbak a été blessé et emmené à l’hôpital, d’où il est sorti après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Le Patriarcat a officiellement déposé un rapport de police, à la suite duquel les trois assaillants ont été placés en détention. Nous exigeons que la police mène une enquête équitable et que les auteurs soient punis conformément à la loi afin d’éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir » a écrit le père Koryun Baghdasaryan, archimandrite du Patriarcat arménien de Jérusalem.