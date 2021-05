La Chine espère que l’Arménie et l’Azerbaïdjan résoudront leurs problèmes par le dialogue affirme le ministre chinois des Affaire étrangères

Chine espère sincèrement que « l’Arménie et l’Azerbaïdjan pourront résoudre leurs différends par le dialogue » a indiqué le représentant du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lors d’une conférence de presse, rapporte RIA Novosti.

« L’Azerbaïdjan et l’Arménie sont tous deux des amis et des partenaires de la Chine. Nous espérons sincèrement que les parties pourront résoudre leurs différends par le dialogue et les consultations et travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans la région » a déclaré Zhao Lijian.