Les excuses de 200 juifs après l’agression d’ecclésiastiques arméniens

Près de 200 Juifs représentant différentes organisations se sont rendus dans le quartier arménien de Jérusalem pour rencontrer les ecclésiastiques Tiran Hakobian et Arbak Sarukhanian qui ont été récemment attaqués par des jeunes religieux extrémistes.

« Au cours de la réunion, ils se sont excusés pour l’incident et ont exprimé leur solidarité et leur soutien au Patriarcat arménien de Jérusalem et à la communauté arménienne. Les parties ont également discuté du développement de moyens de lutte contre des incidents similaires », a déclaré Baghdasarian.

Le 18 mai 2021, le Patriarcat arménien de Jérusalem a publié une déclaration condamnant fermement l’attaque contre un membre de la Congrégation St.Hakobiants, le Révérend P. Arbak Sarukhanian par la jeunesse juive.

Arbak Sarukhanian a subi des blessures corporelles et a été immédiatement hospitalisé. Après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, il a été libéré.

Le patriarcat a déposé une plainte officielle auprès de la police, après quoi trois des assaillants ont été arrêtés.